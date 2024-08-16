六指家族｜巴西一家14口擁12隻手指腳趾　罕病當天賦讚彈琴打波具優勢

一般人若看到自己孩子擁有6隻手指，或感到傷心。然而巴西一個家族，逾半成員天生長有6隻手指、6隻腳趾，他們視之為家族獨有「品牌」。這種稱為「多指症」（Polydactyly）的遺傳綜合症，新生嬰兒中的發生率約千分之一。對該家族而言，多指症不僅不是缺陷，更是他們引以為傲的家族特式。

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六指家族｜23名家庭成員逾半有6指

據外媒報道，居於巴西首都巴西利亞（Brasília）的席爾瓦家族（De Silva family），共有23名家庭成員，其中14人患有「多指症」，他們每個手掌都有6隻手指，以及每個腳掌都有6隻腳趾，就連剛出生的男嬰維尼修斯（Vinicius）也是。

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六指家族｜多拿東西及按更多琴鍵

面對如此與別不同的外表，席爾瓦家族成員並未因此感到自卑，相反地，他們十分自豪多出的手指腳趾讓他們在生活中更得心應手。家族中的小孩吉列爾梅（Guilherme）表示：「有6根手指最酷的地方就是能一次拿很多東西！」踏上鋼琴之路的瑪麗亞（Maria）稱，6根手指讓她能按到更多琴鍵。而身為守門員的阿西斯（Joao Assis）更直言，多出的手指讓他能撲到常人撲不著的球。

席爾瓦家族在所住城市被稱為「六指家族」（The Family of Six），他們相信他們多出來的手指是一種資產，而不是一種阻礙，這能使他們成為更好的音樂家，以及更具競爭力的守門員。

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六指家族｜1/1000新生兒患「多指症」

家族更將「多指症」視為驕傲，並歸功於家中長輩阿西斯（Assis）。身為律師的阿西斯將自己的6根手指化為優勢，不僅寫了一本書，還以「六先生」（Mr. Six）為名推出一首名為《六》（Six）的歌曲。父親阿桑德羅（Alessandro）說：「我的祖父（阿西斯）將6根手指的特點轉化為有價值的事物，把它變成一個家族品牌。」

「多指症」是經由家庭成員遺傳的遺傳綜合症，每1000個新生兒中就有一個發生。若爸爸有6根手指，媽媽有5根，那麼孩子出生時就有一半機會患有多指症。

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