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巴黎奧運︱家鄉變景點塞爆千人　全紅嬋媽媽慨嘆：不敢讓女兒回家

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全紅嬋家鄉變景點，全紅嬋媽媽慨嘆：不敢讓女兒回家。

【巴黎奧運/全紅嬋/景點/奧運/金牌/跳水/湛江/親子遊】奪得巴黎奧運跳水兩面金牌的全紅嬋，一夜爆紅，家鄉湛江市麻章區邁合村變成景點，每日上千遊客慕名而來，看看培育奧運冠軍的老家是怎樣。有村民索性在全紅嬋家門擺小食檔，而村裡更連夜安排加寬路面建停車場，全紅嬋的媽媽眼見「盛況」慨嘆：不敢讓女兒回家。

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綜合內媒報導，不少遊客到湛江市麻章區邁合村全紅嬋的家門打卡，連爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡，甚至下起暴雨都擋不住遊客打卡的熱情。有村民索性在全紅嬋的家門擺起小食攤，形成了小食一條街。

巴黎奧運︱全紅嬋媽媽：太多人來了

面對如忘「盛況」，全紅嬋媽媽在直播中說：「不敢讓她在家裡，太多人來了。儘管今年春節她也沒能回來，但她常常通過視頻和我保持聯繫，我們經常聊天。」

為了應付大量遊客，村民都連夜趕工修建停車場及加闊路面，據村民所講很多車牌都是外地的。

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巴黎奧運︱全紅嬋家鄉村民忙到深夜

大量遊客也帶來秩序及衛生問題，因此鄉鎮及派出所均派出工作人員日夜巡邏，村裡也派出數十名志願者參與巡邏和打掃衛生。村裡上下都非常忙碌，常常忙到深夜。

巴黎奧運︱全紅嬋家鄉每天約千人遊村

邁合村村幹部全自華表示，最近每天都有約1000人來村裏打卡。全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋八十多歲的爺爺嫲嫲、爸爸媽媽和兄弟姐妹仍住在邁合村的小院裏。

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巴黎奧運︱家長帶小孩到全紅嬋家鄉打卡

而全紅嬋鄰居全華才稱，這幾天邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，吸引不少人前來打卡。他稱之前海報還沒做好，海報在網上曝光後，又吸引一批人前來打卡。

全華才續說：「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規劃了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡」。

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