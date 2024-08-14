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柳俊江生前女友丨Grace告別傷痛首開腔談黑粉　獲柳爺家人陪慶生證關係密切

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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Grace首開腔談黑粉！

TVB前新聞主播「柳爺」柳俊江在今年1月4日在寓所輕生，終年42歲。事隔半年多，其女友Grace似乎已走出陰霾，積極面對生活。

Grace繼為柳媽媽慶祝生日後，今個月就由柳家人為Grace慶生，他們過往又有到大埔慈山寺參拜，一直保持不錯的關係！

柳俊江逝世丨Grace代離世柳爺孝順柳媽媽　以18個字發文吐心聲

Grace首開腔談黑粉

柳俊江在2020年與前妻雷康怡（Florence）離婚後，翌年與Grace拍拖，兩人更曾不時放閃。在柳俊江逝世消息傳出後，不少網民在Grace的IG留言，分別寫：「究竟你哋發生咩事可唔可以出嚟解釋吓」、「點解？你哋發生左（咗）事？」另一方面有人表示應該給予Grace空間，或向她作出慰問。

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在昨日（8月13日），Grace在IG限時動態中談及面對黑粉的感受：

對於網上的黑粉寶寶，希望大家都學習多一些包容，和祝福黑粉寶寶們開心幸福，他們花時間和心機去關注你、去罵你，一般他們真實生活裡活得不太開心，比較缺愛的。黑粉寶寶們，一起加油專注自己生活，一起幸福吧。

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Grace與柳俊江家人關係好

在上月，Grace在IG限時動態分享為柳媽媽慶生的三張相片，見Grace伴在柳媽媽身邊，更把頭靠在柳媽媽的肩膀，顯然她與柳爺家人的關係不錯。

Grace並在一張大合照旁附上文字吐心聲，她寫道：「無論什麼環境，請選擇做一個有情有義的人。」

最近，Grace就獲柳俊江家人送上生日蛋糕為她慶生，柳媽媽與Grace並肩而坐，並開心地唱生日歌，關係如兩母女一樣。

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