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張致恒舊愛丨被指失蹤30分鐘冇接電話前夫報警　莊韻澄怒轟持續被騷擾：係都唔放過我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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莊韻澄與呂成忠風波不絕

張致恒舊愛﹑莊韻澄（前名莊端兒）在7月26日宣布離婚，指與呂成忠由7月起正式分居，她更控訴「準前夫」呂成忠擅自帶兒子到台灣作威脅、情緒勒索和「食軟飯」等；呂成忠同樣直斥女方餵兒子飲符水及有自殺傾向，二人連日來隔空互數對方，風波不絕。

張致恒舊愛丨莊韻澄認曾餵兒子飲符水　透露長期受呂成忠精神虐待懷疑前夫鬼上身

發文力斥呂成忠
昨日（8月13日）莊韻澄在社交網限時動態發文力斥呂成忠，她公開二人的的對話內容，稱自己晚上9時46分沒有聽電話，相隔約半個鐘，呂成忠不斷要求開FaceTime、影相報告兒子狀況。

呂成忠報警

她指由於自己手機一度過熱，故沒有接聽電話：「21:46冇聽電話，同埋電話又影相又拍片又睇片已經過熱，我之前水上樂園條片就係咁過熱拍到疾疾吓。」、「22:12工人話警察喺屋企門口，我媽對腳唔好又咁夜，我連近近地車我媽返屋企嘅權利都冇呀！來回都係15分鐘左右」、「佢頭先仲喺我樓下呀！我同BB都好驚」。

莊韻澄之後再以影片形式將二人對話公開，呂成忠以「我用我可以保護BB安全方法」，又稱「警員陪同下喺樓下超過20分鐘」、「因為BB得3歲，怕佢一個人」、「最後BB位置時間不確定，我和警員溝通過才了解BB是否獨留家中」。

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受到持續性騷擾

莊韻澄對其做法感不滿並還擊表示：「你搵唔到我20分鐘就報警，你都好心喎！差啲以為我失蹤20小時呀！」。

她又指很想放低電話專心湊仔：「唔明點解係都唔放過我，每日都搵樣嘢嚟騷擾我，持續性嘅騷擾同傷害真係好恐怖。」


莊韻澄再以黑底白字發文表示：

「過去為咗小朋友我忍
邊個唔想俾個完整家庭小朋友
否則我就唔會忍咁耐啦
而家我都係為咗我小朋友要去克服去面對
好多人問我點解唔block佢
因為我只不過冇聽2個電話或者
30幾分鐘聯絡唔到我
啲人就會去報警囉」

她再指會出去工作賺錢養家：

「我係會帶仔去玩去正常返學上堂同各種活動
見唔同朋友有正常社交
我都會自己同朋友見面食飯
而我唔喺我仔身邊嘅時候
一定會有工人姐姐同婆婆睇住
舅父舅母又會一齊幫手睇
基本上佢哋差唔多晚晚一齊陪我同BB食飯
BB真係好開心」

最後她呻很少會放負：

「而我屋企人真係好擔心我呀
不過我真係同大家講聲唔好意思
我好少放負......
我好想之後放多啲工作相
開心相同BB嘅相
我會加油」
 

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