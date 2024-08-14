拍拖｜18歲兒子拍拖1個月由喜轉憂 港媽：個女仔要他送手機手袋食Omakase

▲ 《香港愛情故事》劇照

女友的十八歲兒子開始拍拖了，她和丈夫都是開明的父母，不僅沒有反對，她說是開心也來不切呢！因為他們只有兩名兒子，現在賺回一女兒，多麼的高興啊！

可是，女友卻掩不住憂心忡忡的神情：「唉，阿仔同女友第一次約會係去麥記。」那是正常不過喎，有何憂心之理？「但係第二次約會，女仔就話要食壽司嘞！」哦，那是普通過普通吧！年輕人都愛光顧壽司郎呢！「唔係平價壽司呀，個女仔要食二千多元一位嘅Omakase呀！」女友咆哮。

我為之一怔，聽說這對年輕人相識才不出一個月。「咁咪係囉，識唔夠一個月，個女仔就話要阿仔送佢新手機、名貴包包、昂貴飾物囉！」女生態度如此急進，又當真有收兵之嫌，難怪父母會擔心兒子碰上騙子。

我突然想起那個雷同的故事，那位大媽在街市搭上年長三十歲的阿伯，他倆相識一個月就火速結婚了。大媽隨即要求丈夫打本她一百萬做生意，整件事觸動了全城人的神經綫。

大媽卻理所當然的說：「我老公嘅錢即係我嘅錢，關你哋乜嘢事呀！」網民再追查大媽過去的網上言論，原來她是這樣教育她的粉絲的：「搵老公一定要搵個有錢嘅，老公嘅錢即係我嘅錢，我嘅錢就係我自己嘅錢。切記，若果老公有難，切勿花錢幫佢……」

我對該等言論為之側目，因為我輩女性從小孩受的教育是大相逕庭的：「女人要經濟獨立，努力學習，爭取發揮機會，靠自己能力賺錢，為社會發光發熱……！」至今我們仍引以為豪呢！

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