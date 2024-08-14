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日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】

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撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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日本旅遊必備8大防災APP，即時接收地震資訊！

【日本地震2024/日本地震最新消息/日本地震APP/日本防災APP/日本旅遊】日本宮崎縣早前發生7.1級地震，日本氣象廳發出「南海海槽地震臨時情報（巨大地震預警）」，預計未來一星期有很大機會再發生大地震，呼籲民眾要提高警惕。日本一向是港人旅遊的熱門國家，若然遭遇地震，難免會驚慌，TOPick整理了8個地震防災APP，大家在出發前下載，有備無患。

日本防災APP｜1. 防災速報

這款APP由日本Yahoo推出，可因應用戶手機或自訂所在的日本位置，提供地震、海嘯、暴雨等災害資訊和避難指示。當災害發生時，會即時推送訊息，並發出警報聲提醒用戶，程式亦附有災害地圖，用家可搜尋所在位置附近的避難場所。

下載連結：App Store / Google Play

日本Yahoo防災速報。

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日本防災APP｜2. Yurekuru Call

「Yurekuru Call」（ゆれくるコール）提供最新災害資訊，一旦發生地震，會顯示倒數計時，並發出警報提醒用戶。此APP亦會以地圖顯示日本各地地震情況，方便用戶逃生。

下載連結：App Store / Google Play

Yurekuru Call。（手機截圖）

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長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

日本防災APP｜3. Safety tips

此APP由日本觀光局推出，專為外國遊客而設，提供地震速報、海嘯警報及其他日本國內氣象警報等資訊，並透過多個實用功能，例如疏散處理流程圖表等，告知用家在目前情況應採取的行動。此APP支援中文、日文、英文等多達15種語言，方便身處日本的遊客使用。

下載連結：App Store / Google Play

日本觀光局Safety tips。（手機截圖）

日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】

日本防災APP｜4. 東京都防災App

「東京都防災App」收錄了一系列實用的防災基礎知識，教導用家如何應對突發的災害，此APP提供日本、中文、英文等多種語言，方面易用。

下載連結：App Store / Google Play

東京都防災App。（手機截圖）

同場加映：東京防災手冊 公眾場所自救攻略

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日本防災APP｜5. 震度Now! - 地震速報

此APP能夠提供即時的地震訊息，包括地震發生時間、震源地、強度等，亦設有「今ココ！」（現在這裡）的功能，在緊急情況下可連接至X、LINE及電子郵件，發送所在地的圖像和地址給家人。雖然此APP只支援日文，但可透過圖像和漢字理解。

下載連結：App Store

震度Now! - 地震速報App。（手機截圖）

日本防災APP｜6. 全國避難所Guide

「全國避難所Guide」除了提供有關日本防災資訊外，還可以自動搜尋日本全國的避難所，並使用內置地圖和指南針前往。另外，APP內也會有避難訊息的推送和天氣資料。

下載連結：App Store / Google Play

全國避難所Guide App。（網站截圖）

日本防災APP｜7. NERV Disaster Prevention

此APP可提供地震、海嘯、火山爆發、雷暴、山泥傾瀉相關的防災情報信息，也會即時提供地震強度、震源、電車停運等資訊。此APP支援英文，提供視障人士主題，方便不同人士使用。

下載連結：App Store / Google Play

NERV Disaster Prevention App。（手機截圖）

全球防災APP｜8. 地震訊息

此APP提供世界各地最新地震資訊，涵蓋全球23個地點，方便用第一時間接收最新地震訊息，同時亦可查閱各地的地震歷史數據。

下載連結：App Store / Google Play

地震訊息。（手機截圖）

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