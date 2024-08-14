私隱外洩｜俊思集團逾12.7萬會員及員工資料外洩　樂施會47萬人或受影響

繼早前時裝店Brooks Brothers早前遭第三方未經授權進入公司網絡，部分會員的個人資料或在未經授權的情況下被獲取；樂施會上月亦發現電腦系統遭受到網絡攻擊。私隱專員公署指俊思集團旗下逾12.7萬名會員及員工的個人資料外洩，涉及的個人資料可能包括電話號碼、護照號碼／副本等。至於樂施會資料外洩可能影響超過47萬人，涉及香港身份證號碼、付款資料等。公署重申已根據既定程序就事件展開調查。

公署回覆傳媒查詢時指，於5月31日收到俊思集團（ImagineX Management Co. Limited）的資料外洩事故通報，涉事機構提供的進一步資料顯示超過127,000名會員及員工受影響，當中包括約100,000名俊思集團ICARD會員及27,000名Brooks Brothers會員，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼／副本、出生日期、性別、國籍及相片等。俊思集團已就事件通知所有受影響人士。公署已根據既定程序就事件展開調查。

公署又表示，於7月13日收到香港樂施會的資料外洩事故通報。根據香港樂施會最新提供的資料，他們現階段未能確定受事件影響的實際人數，但他們已就事件通知超過470,000名可能受影響的人士，而涉事的個人資料可能包括姓名、地址、電郵地址、手機號碼、香港身份證號碼及付款資料。公署已根據既定程序就事件展開調查。

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