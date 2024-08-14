  • 29°C
香港時間 : 2024814日 (三) 14:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

私隱外洩｜俊思集團逾12.7萬會員及員工資料外洩　樂施會47萬人或受影響

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

繼早前時裝店Brooks Brothers早前遭第三方未經授權進入公司網絡，部分會員的個人資料或在未經授權的情況下被獲取；樂施會上月亦發現電腦系統遭受到網絡攻擊。私隱專員公署指俊思集團旗下逾12.7萬名會員及員工的個人資料外洩，涉及的個人資料可能包括電話號碼、護照號碼／副本等。至於樂施會資料外洩可能影響超過47萬人，涉及香港身份證號碼、付款資料等。公署重申已根據既定程序就事件展開調查。

公署回覆傳媒查詢時指，於5月31日收到俊思集團（ImagineX Management Co. Limited）的資料外洩事故通報，涉事機構提供的進一步資料顯示超過127,000名會員及員工受影響，當中包括約100,000名俊思集團ICARD會員及27,000名Brooks Brothers會員，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼／副本、出生日期、性別、國籍及相片等。俊思集團已就事件通知所有受影響人士。公署已根據既定程序就事件展開調查。

公署又表示，於7月13日收到香港樂施會的資料外洩事故通報。根據香港樂施會最新提供的資料，他們現階段未能確定受事件影響的實際人數，但他們已就事件通知超過470,000名可能受影響的人士，而涉事的個人資料可能包括姓名、地址、電郵地址、手機號碼、香港身份證號碼及付款資料。公署已根據既定程序就事件展開調查。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

罪案 香港身份證 時裝服飾 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月14日 時間12:05）
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝
脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？