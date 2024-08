死侍與狼人｜Channing Tatum代言Versace　一嘗心願當X-Men牌王角色

由 「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和「狼人」曉治積曼 (Hugh Jackman)主演的電影 《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine),全球票房報捷,票房已衝破10億美元。

除兩位主角落力外,還有不少出色配角現身,包括由卓寧泰坦(Channing Tatum)飾演的牌王(Gambit),最近他更當上Versace的代言人。

▲ Channing Tatum飾演Gambit可說是還了心願。(圖片deadpoolmovie ig)

感謝賴恩雷諾士

在電影中有不少Marvel的粉絲都會欣喜見到X-Men中的牌王出現,今次牌王近年人氣急升的Channing Tatum飾演,話說今次Channing能夠當上牌王非常開心。

事緣自從2009年《變種特攻:狼人外傳》牌王一角初登場後,就一謠傳會有牌王個人電影開拍,並已落實由Channing Tatum飾演。

但經過多番製作上的問題,加上迪士尼收購20世紀霍士,牌王個人電影最後無疾而終,令當時的Channing Tatum受到很大的打擊,誓言從此不再看任何有關於Marvel的電影,因此,今次他披上戰袍,除多謝「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)給與機會外,亦可說是還上一個心願。

人氣急升廣告多

而趁著人氣急升,加上早前《Fly Me to the Moon》等多套電影上映,時裝品牌Versace就立即將他囊括旗下成為代言人,更拍攝Versace全新香水Versace Eros的廣告。

「升呢」登入時裝界,看來這位「大執頭」的男星成為荷里活的動作巨星指日可待。

