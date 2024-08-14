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死侍與狼人｜Channing Tatum代言Versace　一嘗心願當X-Men牌王角色

娛樂

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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由 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼 （Hugh Jackman）主演的電影 《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），全球票房報捷，票房已衝破10億美元。

除兩位主角落力外，還有不少出色配角現身，包括由卓寧泰坦（Channing Tatum）飾演的牌王（Gambit），最近他更當上Versace的代言人。

死侍與狼人丨全球票房破10億美元　港澳門累積票房邁向4千500萬元

Channing Tatum飾演Gambit可說是還了心願。（圖片deadpoolmovie ig）

感謝賴恩雷諾士

在電影中有不少Marvel的粉絲都會欣喜見到X-Men中的牌王出現，今次牌王近年人氣急升的Channing Tatum飾演，話說今次Channing能夠當上牌王非常開心。

事緣自從2009年《變種特攻：狼人外傳》牌王一角初登場後，就一謠傳會有牌王個人電影開拍，並已落實由Channing Tatum飾演。

但經過多番製作上的問題，加上迪士尼收購20世紀霍士，牌王個人電影最後無疾而終，令當時的Channing Tatum受到很大的打擊，誓言從此不再看任何有關於Marvel的電影，因此，今次他披上戰袍，除多謝「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）給與機會外，亦可說是還上一個心願。

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人氣急升廣告多

而趁著人氣急升，加上早前《Fly Me to the Moon》等多套電影上映，時裝品牌Versace就立即將他囊括旗下成為代言人，更拍攝Versace全新香水Versace Eros的廣告。

「升呢」登入時裝界，看來這位「大執頭」的男星成為荷里活的動作巨星指日可待。

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