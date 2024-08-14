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賭王千金丨何超蓮與李蘊於大宅客廳「野餐」　Renee意外曝光賭王千金家內貌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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何超蓮大宅曝光！

有著「最美賭王千金」之稱的何超蓮跟李蘊和鄧紫棋為好姊妹， 日前李蘊於社交網分享短片兼hashtag何超蓮，當中她寫道：「去人屋企野餐，咁好咩？」

客廳大到可以野餐

到訪何超蓮家的李蘊意外曝光對方豪宅內貌，從片段所見，她跟何超蓮等人於大廳上「野餐」，地上更擺滿外賣美食。

只見何家千金的大宅裝潢走簡約風，客廳擺放一張米白色梳化，空間感十足，另外，飯廳同樣空間極大，見眾人於枱上玩遊戲。

賭王千金丨人妻大解放不怕竇驍呷醋　何超蓮中門大開：誰說我沒有女人味

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賭王千金丨何超蓮曾爆夫婦聚少離多　竇驍陪開生日派對粉碎婚變傳聞

超蓮家擺滿古董

事實上新年前何超蓮為屋企進行大掃除，亦意外曝光家裡廚房及浴室的環境，開放式的廚房設備齊全。

另外，超蓮的娘家大宅是8千呎的複式豪宅，當中擁有很多豪華設施，包括泳池、私人花園及健身室等，超蓮亦不時在社交網發布照片，讓人見到大宅豪華之處，譬如客廳旁邊擺滿不少古董擺設或收藏品，而超蓮亦不時在家中私家花園打卡。

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