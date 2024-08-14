性感女神丨高海寧食素令心寧平靜　世一好家姐高Ling無限量支持弟弟

▲ 高海寧超顧家，真是有外在美又有內在美。

TVB節目《美食新聞報道》在明晚（8月15日）登場的「星級情報員」高海寧（高Ling）推介心水絕密餐廳。她在節目先以《新聞女王》角色「許詩晴」亮相，介紹中環的一間素食餐廳，蔡景行（行仔）以路人甲身份出現入鏡。

原來高Ling曾是素食者，她帶住行仔在一間素菜餐館食素食手撕雞、素漢堡扒芝士漢堡及素巴東牛肉配椰漿飯。他們猛讚3道菜無論在味道跟口感，跟葷菜版十分相似，不過怕辣的行仔，在食到超辣的素巴東牛肉時，就要猛喝水止辣。

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高海寧解釋食素原因

高Ling透露，當初吃素的原因，是有段時期個人比較混亂，很多事想不通︰「迷茫到唔知點算，我需要求助一啲嘢，試下食素食咗之後發覺個心無咁慌張，會平靜返落嚟，嗰人定好多。」

到近年，高Ling已重新開始吃葷，原來是因為一味餸--叉燒，她解釋︰「有一日忽然好想食叉燒，身邊朋友問我到底為咗乜嘢去食素呢？諗諗下其實無㗎，無限定時間，純粹覺得嗰下我需要，我就食，呢個moment我覺得好番，所以食返肉。」高Ling認為食素是一種生活態度，想清理一下細胞的人，可以嘗試一下。

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世一好家姐照顧弟弟

下一站，高Ling與行仔來到一間標榜fine dining的素食餐廳，並分別點了欖菜螺絲卷、蒲燒素卷海藻及甜品芭樂紫蘇聖女果。

交談期間高Ling不期然談到自己的弟弟，笑說︰「同你食飯好似帶咗細佬出街咁，佢又好鍾意食肉，我當然尊重佢。我成日同佢講你人生都未開始，可以試唔同嘅嘢，鍾意做乜都得，你去試啦。後生可以有好多犯錯機會，重新嚟過。你唔使養家，有我喺度。」身邊的行仔非常認同表示︰「家人都係咁同我講，所以我而家先坐咗喺度。」

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