  • 29°C
香港時間 : 2024814日 (三) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性感女神丨高海寧食素令心寧平靜　世一好家姐高Ling無限量支持弟弟

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

高海寧超顧家，真是有外在美又有內在美。

TVB節目《美食新聞報道》在明晚（8月15日）登場的「星級情報員」高海寧（高Ling）推介心水絕密餐廳。她在節目先以《新聞女王》角色「許詩晴」亮相，介紹中環的一間素食餐廳，蔡景行（行仔）以路人甲身份出現入鏡。

原來高Ling曾是素食者，她帶住行仔在一間素菜餐館食素食手撕雞、素漢堡扒芝士漢堡及素巴東牛肉配椰漿飯。他們猛讚3道菜無論在味道跟口感，跟葷菜版十分相似，不過怕辣的行仔，在食到超辣的素巴東牛肉時，就要猛喝水止辣。

性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】

點擊圖片放大
+6
+5

高海寧解釋食素原因

高Ling透露，當初吃素的原因，是有段時期個人比較混亂，很多事想不通︰「迷茫到唔知點算，我需要求助一啲嘢，試下食素食咗之後發覺個心無咁慌張，會平靜返落嚟，嗰人定好多。」

到近年，高Ling已重新開始吃葷，原來是因為一味餸--叉燒，她解釋︰「有一日忽然好想食叉燒，身邊朋友問我到底為咗乜嘢去食素呢？諗諗下其實無㗎，無限定時間，純粹覺得嗰下我需要，我就食，呢個moment我覺得好番，所以食返肉。」高Ling認為食素是一種生活態度，想清理一下細胞的人，可以嘗試一下。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

世一好家姐照顧弟弟

下一站，高Ling與行仔來到一間標榜fine dining的素食餐廳，並分別點了欖菜螺絲卷、蒲燒素卷海藻及甜品芭樂紫蘇聖女果。

交談期間高Ling不期然談到自己的弟弟，笑說︰「同你食飯好似帶咗細佬出街咁，佢又好鍾意食肉，我當然尊重佢。我成日同佢講你人生都未開始，可以試唔同嘅嘢，鍾意做乜都得，你去試啦。後生可以有好多犯錯機會，重新嚟過。你唔使養家，有我喺度。」身邊的行仔非常認同表示︰「家人都係咁同我講，所以我而家先坐咗喺度。」

點擊圖片放大
+29
+28

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】
16:28 2024/08/06
性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
17:41 2024/07/13
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
宅男女神丨富貴人妻陳詩欣留意《東張》何伯事件　自爆不知港鐵入閘要收錢被指離地【多圖】
19:18 2024/05/14
宅男女神丨富貴人妻陳詩欣留意《東張》何伯事件　自爆不知港鐵入閘要收錢被指離地【多圖】
性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】
15:41 2024/05/31
性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

你可能感興趣

性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】
16:28 2024/08/06
性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
17:41 2024/07/13
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
高海寧 蔡景行 娛樂人物職業 演員 綜藝節目 素食 家庭關係 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月14日 時間12:05）
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝
脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？