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網絡熱話丨葵涌廣場螺螄粉店「臭味」趕客　同巷食店遭殃轟 「周日零人流淪死場」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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【葵涌廣場/螺螄粉/死場/趕客/掃街/臭味】葵涌廣場「掃街」是不少人假日節目，儘管正值暑假，商場人流明顯增多，但位於商場3樓的「Top世界」卻是「零人流」，慘淪為「死場」。有3樓的小食店東主日前便於網上怒轟罪魁禍首乃是巷內已開業2年的螺螄粉店，斥其強烈「臭味」十分「趕客」，星期日更是生意額最差的日子，指不少人因為難忍「惡臭」而紛紛走過。

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位於葵涌廣場3樓「Top世界」的其中一間小食店東主日前在社交平台Threads發文，指自從螺螄粉店於2年前進駐，由於「臭味」強勁，致巷內人流大減，附近一帶的食肆及服裝店亦因此遭殃，更直言星期日更是生意額最差的日子。

從東主上載的照片中，可見巷內外猶如2個世界，星期日的「Top世界」外依然人頭湧湧，惟「Top世界」內則彷似「死場」，有店舖已結業，而且不見人流。

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同場加映: 網絡熱話︱港女中環歎過萬蚊法國菜力數6宗罪　後續老闆1句辣㷫全枱人

東主指由於生意慘淡，自己亦曾考慮搬到場內其他樓層，只是基於「根本原因」，最後才依然選擇留守原店。除此之外，東主又投訴指業主及商場對受影響的小商戶從沒有實際的幫助，因此只可以「自己救自己」，否則未等到螺螄粉店遷出前，「依條巷d舖頭都自己係咁先啦。」據了解，螺螄粉店將於9月遷出，惟東主仍然憂心臭味難驅散，因此向網民承諾:

如果臭味可以散晒的話，到時憑依個post同我一齊熱烈地彈熱烈地唱，我會撩多幾間舖送少少野食同大家慶祝...

帖文曝光後，不少網民均十分同情店主遭遇，有曾行過上址的網民亦認同稱螺螄粉店「臭味」會人避而不入，「就係頂唔順佢浸味好耐無行葵廣」、「真心條巷開左螺絲粉之後我冇再入過黎，聞到陣臭味已經想嘔，即刻急急腳走」；有網民則建議店主投訴，並讚賞店主「生命力」強勁。

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