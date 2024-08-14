職場文化丨媽媽陪仔見工+嫌煩不答問題 HR分享年輕人面試見工趣事

▲ HR分享年輕人的見工趣事。

「我做HR嘅時候，嚟見工都係上去公司入會客室，正正經經、戰戰兢兢咁，正襟危坐，有嗰句講嗰句。」曾經是大機構人事部阿頭的損友甲說：「我退休都有十年，前幾日喺間連鎖咖啡店飲咖啡，撞到現任HR嘅同事，我笑佢上班時間開小差，佢一本正經咁答我：『唔係呀老總，我喺度等緊個新人嚟interview呀！』同事念舊，仲叫我老總。我好奇，做乜見工唔約上公司？佢笑住答我：『世界唔同咗嘞，依家唔興咁拘謹，興飲住杯咖啡慢慢傾，咁我仲會容易啲喺佢嘅行為上面，了解佢更多。』」

損友甲歎一口氣，續說：「我想唔認老都唔得，比着我，實在唔可以喺咁嘈嘅環境下，去判斷呢個人適唔適合間公司，但係我又必須同意，坐喺會客室，你問一句，佢答一句，太拘謹，又真係好難睇得出，一個人平時放鬆嘅時候，係點樣嘅行為舉止。」

我經常說，自己誤打誤撞入了這一行，接近五十年的演藝生涯，台前幕後，都未試過要面試。反而，當高層的日子，想聘請一班熱血的年輕人，就發生過不少面試的趣事。有母親陪同一齊面試，一切由母親作主的年輕人；有「阿媽叫我唔好講咁多嘢，怕講多錯多」的年輕人；有頻頻看錶，問多一個問題就表現不耐煩的年輕人；有返了一日工，就覺得自己在這一行沒有前途，瀟灑轉身而去的年輕人……他們的反應，留給我一個疑問：到底面試有沒有用？見對方不到一小時，就能決定他是否適合這份工作？我不懂。

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