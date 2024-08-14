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中國運動員｜17歲羽毛球小將張志傑猝死賽場　遺體滯留印尼逾40天母親：何時能把你帶回來

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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17歲羽毛球小將張志傑猝死賽場，遺體滯留印尼逾40天。

【張志傑／中國／羽毛球／猝死】中國17歲羽毛球小將張志傑，6月30日在印尼進行比賽途中突然暈倒，送院後不治。上周六（8月10日），距離張志傑離世41天後，其母親在社交平台上發文，指兒子的遺體至今仍滯留在印尼，哭訴「媽媽什麼時候才能把你帶回來」。

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張志傑｜母親哭訴兒子遺體滯留印尼

張志傑的母親8月10日在個人社交帳號更新一則動態，「志傑，你離開媽媽已經有四十天了，到現在你還在印尼，媽媽什麼時候才能把你帶回來」。

張志傑的母親在個人社交帳號更新動態。指兒子的遺體至今仍滯留在印尼。（網上圖片）

根據《大河報》報道，張志傑的姑姑8月5日指，張志傑母親的簽證到期，因此被迫回國，重新辦理簽證，至8月9日稱母女兩人已回國，還在等待簽證。

張志傑的遺體在印尼已滯留超過40天，至今尚未公布離世的病因和相關調查結果。8月12日，中國羽毛球協會工作人員表示，張志傑事件有專門的部門在負責，具體情況要關注網站的官方公告，但不便透露哪個部門負責。

張志傑｜自幼喪父由母親獨力撫養

早前，張志傑的姨丈接受傳媒訪問時稱，張志傑沒有家族心臟病史，是一個很懂事、刻苦的孩子，他自幼喪父，由母親獨力撫養他和姐姐長大。

張志傑的親人指，他沒有家族心臟病史。（網上圖片）

7月2日，世界羽聯曾發文與亞洲羽毛球聯合會和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，要徹查事件，但至今沒有下文。7月14日，印尼羽協官員表示，他們不再等待張志傑家人的決定，已經撤回對張志傑事件的處理團隊。印尼羽協認為，他們已提供最大的幫助，如果張志傑的遺體需要運回國，他們願意繼續提供幫助並支付航班的費用。

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張志傑｜比賽途中暈倒搶救不治

張志傑在今年6月30日在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽小組賽期間，在場上突然暈倒，送院搶救後不治。現場畫面顯示，張志傑在比賽途中倒地並出現抽搐，但現場人員未有即時為其施行心肺復甦等急救措施。

中國隊奪得亞青賽冠軍，隊友持張志傑球衣登上領獎台。（新華社）

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