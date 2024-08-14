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青春期溝通｜子女踏入青春期難溝通 醫生媽媽分享溝通秘訣有效對話

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

醫生媽媽分享溝通秘訣有效對話。

朋友的長子十二歲，跟我大女兒一樣年紀，是個極度聰明又擅長頂嘴的人。朋友埋怨：「現在學校發生甚麼事情都不跟我說；如果我問，他就嫌囉嗦，說我侵犯私隱。」

「青春期的孩子大多是這樣的吧？」我笑着說。

朋友說：「不過有時候，他晚上十一二點不睡覺，卻走來我的房間談話，剩說些廢話，例如『今天誰穿錯了鞋子』、『今天早上搭校車，有個同學偷偷帶了隻倉鼠』。其實，這個時間我已經很疲倦，翌日又要上班，真是十萬個不耐煩，心裏只祈求他快點說完，然後大家去睡覺。」

我連忙說：「你千萬不要不耐煩他！我讀了很多關於青春期的書，其中一點就是說，青春期的孩子表面上要脫離父母監控，但事實上他們也有東西想跟父母分享；可是他們不會直接告訴你學校發生甚麼事、或者他正面對着甚麼困難疑惑。他們會先跟你說些無聊的趣事，例如我女兒會跟我談在網上看到甚麼搞笑的短片、打遊戲時有甚麼特別的情節等等。看似不着邊際的談話，其實他們在試探自己的父母，會否認真聆聽、關注他們所關注的事？是否真正尊重孩子、不會立刻批評他們的想法？父母是否可信的大人呢？

「如此這般講了幾天廢話，當他們認為這個父母親是『可以信任』的時候，才會放鬆戒備，開始說重點，例如『老師稱讚我的努力，安排我做中國文化大使』、或者『近兩個月湯米都不願意跟我說話，令我十分傷心』。」

朋友想想，的確如此，馬上恍然大悟。「但是，他不用晚上十一點才走來跟我說吧？不用睡覺嗎？」

我分析：「你家還有兩個活潑的妹妹，她們怎會讓你母子倆安安靜靜地單獨一起呢？哥哥就是要等妹妹都睡下了，確定沒有人來騷擾，才過來跟你談話啊！你看，他多麽重視與你的溝通！因此無論你多忙多累，都要珍惜孩子跟你說『廢話』的時刻。」

同場加推：高EQ父母從不對孩子說的3句話

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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