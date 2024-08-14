yuu 印花｜最新會員優惠攻略 即磨咖啡買5送1
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發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
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yuu 推出最新會員優惠，包括用積分折扣換領現金券，以及最新儲印花計劃。
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yuu 推出限時兌換優惠，即日起至8月20日，yuu 會員以積分可換領現金券，所有現金券即兌即用，不設兌換上限，可以積分當錢駛。
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yuu 印花優惠
yuu 印花獎賞，最新推出「著數雞掃貨袋」，買7-SELECT貨品即可儲印花換領。
至於較受歡迎的7-CAFE 即磨咖啡，繼續推出儲5個印花送一杯優惠。多款美食獎賞還包括：
- 7-SELECT 產品
- 7 PREMIUM 產品
- OREO／KIT KAT/ 雀巢咖啡雪糕
- 雀巢乳酪、伯朗咖啡
- 維他奶豆漿、牛奶飲品
印花派發由即日起至10月8日，獎賞兌換日期由即日起至10月15日，逾期無效，受條款細則約束，可參閱yuu app。
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