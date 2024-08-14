yuu 印花｜最新會員優惠攻略　即磨咖啡買5送1

▲ yuu 最新會員優惠。

【yuu／yuu 印花／著數／優惠／惠康／7-11／咖啡】

yuu 推出最新會員優惠，包括用積分折扣換領現金券，以及最新儲印花計劃。

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現金券優惠兌換

yuu 推出限時兌換優惠，即日起至8月20日，yuu 會員以積分可換領現金券，所有現金券即兌即用，不設兌換上限，可以積分當錢駛。

9,300分：換7-11 $55現金券，慳積分15%

6,300分：換7-11 $35現金券，慳積分10%

yuu 印花優惠

yuu 印花獎賞，最新推出「著數雞掃貨袋」，買7-SELECT貨品即可儲印花換領。

至於較受歡迎的7-CAFE 即磨咖啡，繼續推出儲5個印花送一杯優惠。多款美食獎賞還包括：

7-SELECT 產品

7 PREMIUM 產品

OREO／KIT KAT/ 雀巢咖啡雪糕

雀巢乳酪、伯朗咖啡

維他奶豆漿、牛奶飲品

印花派發由即日起至10月8日，獎賞兌換日期由即日起至10月15日，逾期無效，受條款細則約束，可參閱yuu app。

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