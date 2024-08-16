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生活智慧｜逾100億組密碼遭黑客外洩史上最多　1方法即check有冇中招

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一個知名黑客論壇近日有黑客發布一份包含近100億個密碼的檔案，嚴重威脅個人私隱安全。

【網絡安全/黑客/密碼外洩】互聯網已成日常生活不可或缺的部分，對於個人網上密碼更要小心，否則隨時招致個人資料外洩，甚至財產損失。近日一個知名黑客論壇，一名黑客發布一份包含近100億個密碼的檔案，嚴重威脅個人私隱安全。

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密碼外洩｜近100億組密碼遭外洩

據網絡安全新聞媒體Cybernews的研究人員，在一個知名黑客論壇上，一名「ObamaCare」的網民於7月4日發布一份名為「rockyou2024.txt」檔案，當中包含近100億組密碼，當中包括黑客於2021年發布「rockyou2024.txt」的84億組密碼，並新增逾15億組新密碼，當中包括數千個社交媒體帳戶的密碼。

有指今次外洩的密碼，根據網絡安全新聞媒體Cybernews洩漏密碼檢查器的資料進行交叉檢驗下，顯示這些密碼已匯合全球用戶真實使用的密碼，黑客可利用這些密碼，自動化登入一些具重要資料的網站，包括網上銀行、Apple ID、網購等。

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密碼外洩｜多個網站用同一密碼風險高

為何是次密碼外洩如此嚴重？原因是密碼重用，黑客利用自動化流程，對單一帳號嘗試數百萬組密碼，對於未有防範的系統，料很快就會被攻破，洩漏用戶資料。團隊還補充說明，若用戶在多個網站都是使用同一個密碼，黑客或不法份子只要結合黑客論壇與「暗網」中其他被外洩的資料庫內容，例如電郵地址或其他資料，就可一次過盜取大量個人資料，引發一連串的資料洩漏事故、財務欺詐與身份盜竊問題。

同場加映：消委會攔截垃圾電話app及防騙tips

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密碼外洩｜即check1個網站

若然擔心自己密碼是否被外洩，Cybernews分享一個「Leaked Password Checker」工貝，只要輸入一組密碼，即能知自己密碼有否被外洩。結果若出現「You are safe for now」，即代表安全；若是「Oh no！Your password has been leaked」，即代表密碼已外洩，需重設密碼。

密碼外洩｜3大抵禦策略

團隊建議用戶應採取3大抵禦策略，減低被黑客入侵的威脅：

1）立即重設所有帳號密碼

避免在多個平台使用同一組密碼，並使用高強度密碼，如加入標點符號、大小楷變化

2）啟用多重身份驗證機制（MFA）

黑客即使有密碼，也無法順利登入

3）使用密碼管理器軟件

安全地生成和儲存複雜的密碼

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