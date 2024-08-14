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香港小姐丨郭柏妍化身Foodie掃街　Rosita心痛小店消失：冇諗過咁冷清

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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郭柏妍心痛小店相繼消失

TVB小花郭柏妍（Rosita）去年開設YouTube頻道化身Foodie，與大家介紹不同的街邊小食。最新一集影片，她就介紹荃灣路德圍的美食，並以「超級大落差! …第一次咁失望 」為題。

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不少小店相繼消失

Rosita所指的並不是食物質素，而是驚訝昔日人來人往的路德圍變得冷清，人流不多，她想幫襯的店舖亦相繼結業。

在片中開初，Rosita表示該區每隔一段時間便會有新的食店，惟她發現假期的路德圍竟然人流稀少，而影片更見到她身後有吉鋪招租。

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場面冷清 期望落差大 

她在片中亦試了不同的美食，亦很用心給食評，不過Rosita直言對於今次掃街的期望落差很大：「我係由一個期望到震驚，我係冇諗過咁多小食店已經消失，原本我以為係出現好多新店，今次係完全嚇親！」

她再指會繼續拍更多不同題材的影片：「等大家知道其實依家仲有好多用心嘅食店，希望大家多多支持香港咁用心去經營同欣賞嘅小食。」

出了YouTube片後，日前Rosita再感慨發文：「講真冇諗過路德圍會咁冷清同咁少人，有啲心酸，因為佢以前係我補習嘅個地方，每逢星期六日我都會去嗰度補習，買嘢食嘅人多到插針都插唔入，但嗰日去真係有啲冷清。」

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