孕期迷思｜孕婦不可飲咖啡浸溫泉？ 婦產科醫生拆解5大懷孕迷思+禁忌
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【孕婦/懷孕/懷孕迷思/懷孕禁忌/咖啡/按摩/新手爸媽】懷孕對新手爸媽而言憂喜參半，既期待孩子降臨，又深怕一舉一動會影響腹中的小生命。從古至今坊間坊間流傳了許多關於孕期的禁忌，例如：懷孕3個月內不能說、不能飲凍飲、咖啡等。台灣衛生福利部推出「孕媽咪健康手冊」，由新竹市立馬偕兒童醫院婦產科主治醫生黃閔照以醫學的角度，為各位孕婦5大破迷思！
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懷孕迷思丨1. 懷孕未滿3個月不能說？
長輩曾說懷孕未滿3個月不能告訴別人，由於懷孕初期胎兒的確較不穩定。不少孕婦在職場有時難免要動手搬重物，但同時擔心搬東西會影響「胎氣」，結果陷入左右為難，令胎兒承受了不必要的風險，亦使孕婦更大心理壓力。
黃醫生鼓勵懷孕初期可大方告訴身邊的人，因為說與不說並不影響流產機率，他續指其實告訴身邊的人，讓他們早點獲得好消息之外，孕婦避免太過勞累，若有搬家或移動重物的需求，可請他人協助。
懷孕迷思丨2. 不能飲咖啡、茶？
黃醫生指飲咖啡、茶並不會影響懷孕，但切記不要過量，建議孕期每天咖啡因攝取不超過200至300毫克，因此一天一杯是可以的。
懷孕迷思丨3. 孕婦可不可按摩？
孕婦按摩身體並不會影響胎兒，尤其鼓勵準爸爸幫準媽媽按摩。黃醫生表示，建議在懷孕中後期進行適度的按摩，可以紓解腰痠背痛、腿部腫脹等不適。
懷孕迷思丨4. 孕婦不能浸溫泉？
事實上，懷孕12周前建議避免浸溫泉，但12周後浸溫泉時，要確保水溫低於攝氏39度，而且每次不超過10分鐘，建議有伴同行，以策安全。同時黃醫生提醒孕婦不要全身都浸進熱水裡，可將膝蓋和肩膀露出水面。
懷孕迷思丨5. 飲凍飲會傷胎，不能吃？
根據「孕媽咪健康手冊」指出，因為現時未有研究發現孕婦吃冰會直接影響胎兒健康，故孕婦可以飲凍飲，但不要過量，同時要留意冰品、凍飲的熱量及衛生。
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