反恐首案｜辯方指許湛榮猶如局外人 　「行山」試槍試炸彈後沒參與串謀 

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「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（14日）於高等法院續進行結案陳詞。代表被告許湛榮的大律師陳詞指，許在「行山」試槍和炸彈後沒參與涉案串謀，辯方形容許是局外人，應被裁定無罪。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表被告許湛榮的大律師陳偉彥指，本案的串謀始於12月3日松記糖水的會面，因屠龍隊長黃振強供稱當時才落實12月8日的大行動。辯方指，許沒出席會面，甚至早於11月17日參加「行山」試槍試炸彈後，許已經沒有參與之後的活動。即使是被指為吳智鴻團隊的控方證人彭軍壕，亦指許不是12月8日的參與者。

辯方形容許在「行山」事件後消失了，控方沒有證據指許參與串謀，閉路電視亦沒拍到許的蹤影。當許在「行山」得知有槍和炸彈後，可能刻意疏離吳一方，拒絕參加計劃。證據顯示，吳被捕時許已退出群組，對上一次發言是在11月14日的「WTF」。直至吳被捕的數小時後，許再次加入群組並稱「清嘢」。辯方指，許曾經是群組成員，或因為害怕受牽連，故著別人「清嘢」，不代表許參與了串謀。

辯方續指，在吳被捕後，彭確認除了許沒有人不可以知道最新消息。辯方指，許是局外人，並非串謀者。

辯方指，吳雖然是許的中學同學兼好友，但許不是吳肚裏的蟲，不是必然知道吳的想法和行動，辯方強調很多事情由吳安排，只有吳知道全盤計劃。

對於控方指吳一方較早已有襲警思維，辯方指在9月30日與「大嚿」開會時討論是關於10月1日行動，後來已取消，更何況許亦不在場，即使在場者有計劃，許亦沒有參與。辯方稱，控方未能指出吳一方的串謀何時開始，一直含糊其詞。

辯方指，許被指控為殺警案的瘋狂串謀犯，要求陪審團思考許的角色和崗位是甚麼，若陪審團心中仍有疑問，應裁定許無罪。

聆訊明（15日）續。

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記者：陳曉欣