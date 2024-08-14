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肝癌｜ 原來這樣洗筷子超錯！　全家罹患肝癌　專家教正確清洗法現2跡象應即棄

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【筷子／發霉／肝癌／致癌物／廚房／廚具】每天使用的食具要小心清洗和處理，否則隨時成為致癌元兇。國內曾經有一家人同患肝癌，最終發現致癌原因是因為筷子發霉不替換。有專家拆解清洗廚具要點，常見家用的竹筷子如果出現2種情況，就立刻要更換。

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2種情況即更換筷子

台灣毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》分享清洗不同廚房用具和餐具的正確方法，拆解不同清洗方法的謬誤。譚敦慈指出，不少家庭習慣飯後洗碗時，一把筷子一同搓洗。這個清洗方法會破壞筷子上印上的圖案，圖案剝落後可能會釋出重金屬，故此她建議「自己的筷子自己洗」。尤其是家居常用的竹筷子清洗方法亦有講究，「要順著刻痕去洗」才能夠徹底清洗筷子上的食物殘渣或污垢，之後再放進洗碗機再作清洗。

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過往有聽過中國大陸有病例，一家人全家都罹患肝癌原因就是源於筷子。譚敦慈提醒，若看到筷子已經有裂開或長毛，就要立刻換新，見到發霉千萬不要使用。

材質：不推薦用美耐皿 不銹鋼最好

譚敦慈提到，在材質方面也要慎選，她推薦使用304不銹鋼質地的筷子，亦不建議使用常見的美耐皿，因這種材質不耐熱且容易變形，切記千萬不要泡在火鍋或滾燙的湯裡。

1-2年要替換

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也提醒，美耐皿是三聚氰胺跟甲醛聚合物，雖然聲稱可以耐高溫達100度以上，但實際上可能40、50度就開始溶出三聚氰胺。另外，他提醒大眾，美耐皿的餐具不要放進烘碗機，熱力會導致材質容易變質，而且每1年至2年應該要更換一批。

相關文章：肝癌｜夫婦先後確診末期肝癌 醫生揭元兇：砧板藏一級致癌物

不同材質筷子清洗後含菌量

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清洗木筷子3大步驟

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過往內蒙古自治區消委會曾檢測20款筷子，包括竹木筷子、仿瓷筷子、不銹鋼筷子及合金筷子等4種材質，發現部分仿瓷筷子、合金筷子有化學物殘留、釋出甲醛及色素等問題，至於以不銹鋼筷子整體質量較好。

選購筷子3大安全貼士

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