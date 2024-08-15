死而復生｜ 25歲女優心臟驟停　昏迷2月後奇蹟甦醒　仍臥床無法言語

【心臟驟停／昏迷／女優／奇蹟／植物人／AV女優】心臟驟停後奇蹟甦醒！美國25歲知名AV女優Emily Willis數月前突然心臟驟停，送院搶救後雖然救回一命，但卻陷入昏迷狀態，直到2月後才忽然奇蹟甦醒。期間不少謠言指Emily Willis因濫藥肇禍，惟家屬近日出面僻謠，並且分享她的恢復現況，指其目前仍無法行動及說話，只可做出意識反應。

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綜合外媒及《NationalWorld》報道，Emily Willis於今年2月5日時忽然心臟驟停，緊急送院搶救後陷昏迷狀態，直到5月時才奇蹟甦醒。在昏迷期間，她的家人一直未有放棄救治，同時亦於募資網站GoFundMe籌措醫藥費及更新病情，惟外界一直有謠言指Emily Willis因濫藥誘發心臟驟停。期間Emily Willis家屬曾公開澄清，指經毒物學報告顯示她的體內並沒有藥物反應，連醫生亦對她的心臟驟停感到疑惑。

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2月後奇蹟甦醒 家屬透露現況

今年5月時，Emily Willis家屬曾公開最新病情，指其目前雖已甦醒，但仍處於植物人狀態，雖然無法溝通，但眼睛可以追蹤物體，能夠微笑並於別人說話時表達出情緒，目前正與醫院合作，將她轉移到離家更近的地方，方便家人照顧：

親友們能夠做到、最重要的事情就是，透過與她說話，懷念所有美好回憶，播放她最喜歡的音樂與照片等，提供各種刺激。

20歲入行爆紅 數年前開始轉型拍戲

據了解，Emily Willis於1998年出生於阿根廷，隨後於美國長大，20歲時拍攝了第一部AV作品後爆紅，近幾年開始轉型嘗試拍攝電影，首部電影作品將於10於上映。

Emily Willis家屬於3月籌措醫藥費時曾透露，指Emily Willis於兩年前退出AV行業，希望可於其他娛樂領域取得成功，自她病發後一家人便「開始了一場極其艱難且充滿未知的戰鬥」，尤其醫藥費更是一項極重負擔，幸而如今已超額完成捐款目標，可以安心照顧Emily Willis，因此亦對各位善心人士送上衷心謝意。

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