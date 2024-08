韓國人氣男團ZEROBASEONE快閃店登陸旺角　消費滿$250送限定特典小卡

自選秀節目《Boys Planet》出道的限定男團ZEROBASEONE(ZB1),人氣日漸攀升,8月底更將攜迷你四輯《CINEMA PARADISE》回歸樂壇。

距離回歸仲有兩個星期,各位香港ZEROSE唔使等咁耐,因為ZB1快閃店由即日起至18號登陸旺角T.O.P,帶嚟一系列人氣周邊,部分仲係T.O.P快閃店獨家發售,仲唔快啲把握時間為本命成員應援!

快閃店有兩大打卡位,一為巨型燈箱,砌滿9位成員的獨照,另一則是團照打卡牆,兩個都必影!

現場發售的Items多多,包括吊飾、明信卡、小卡、掛飾、證件相貼紙,仲有Tote bag、散紙包、MT紙膠帶!部分商品更有限購,大家可留意THE SHIBUYA109 STORE官方宣布。

提提大家,入場掃貨有特典禮物可以換領!凡購物即可憑單據換領免費入店紙一張,上面印有成員名,超可愛。

而買滿250元即可獲得小卡1張,全9款隨機派發,數量有限,送完即止。

ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024

日期:即日起至8月18日

時間:12pm至10pm

地點:T.O.P This Is Our Place MTR層K05-06舖(THE SHIBUYA109 STORE)

