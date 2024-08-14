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韓國人氣男團ZEROBASEONE快閃店登陸旺角　消費滿$250送限定特典小卡

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

自選秀節目《Boys Planet》出道的限定男團ZEROBASEONE（ZB1），人氣日漸攀升，8月底更將攜迷你四輯《CINEMA PARADISE》回歸樂壇。

距離回歸仲有兩個星期，各位香港ZEROSE唔使等咁耐，因為ZB1快閃店由即日起至18號登陸旺角T.O.P，帶嚟一系列人氣周邊，部分仲係T.O.P快閃店獨家發售，仲唔快啲把握時間為本命成員應援！

快閃店有兩大打卡位，一為巨型燈箱，砌滿9位成員的獨照，另一則是團照打卡牆，兩個都必影！

現場發售的Items多多，包括吊飾、明信卡、小卡、掛飾、證件相貼紙，仲有Tote bag、散紙包、MT紙膠帶！部分商品更有限購，大家可留意THE SHIBUYA109 STORE官方宣布。

點擊圖片放大
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提提大家，入場掃貨有特典禮物可以換領！凡購物即可憑單據換領免費入店紙一張，上面印有成員名，超可愛。

而買滿250元即可獲得小卡1張，全9款隨機派發，數量有限，送完即止。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024

日期：即日起至8月18日

時間：12pm至10pm

地點：T.O.P This Is Our Place MTR層K05-06舖（THE SHIBUYA109 STORE）

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