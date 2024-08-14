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旅遊勝地｜2024全球最美城市排行榜頭20名出爐　冠軍位於南半球擁最美粉紅湖

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

世界很大，很多城市的美景都值得一看！

【親子旅遊/親子遊/旅遊城市/2024全球最美城市】香港人最喜歡去旅行，尤其返「鄉下」日本，不過最近日本地震頻繁，很多人都改變旅遊地點，唯有暫時不「回鄉」了。其實世界很大，可以去的城市多得很，不論是喜歡購物、看名勝古蹟，還是愛看大自然風景，都有很多選擇。

近日「2024全球最美城市排行榜」正式出爐，由全球著名建築設計雜誌《Architectural Digest》選出全球最美的20個城市，準備出遊的港人可以參考一下呢！當中港人常去的京都、新加坡、清邁都榜上有名，最近剛舉辦完奧運的巴黎則排行第7位，究竟頭三甲花落誰家，又有什麼吸引力呢？

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最美風景｜最美城市首20位排名如下：

  • 第 20 位：齋浦爾（印度）
  • 第 19 位：阿姆斯特丹（荷蘭）
  • 第 18 位：紐約（美國）
  • 第 17 位：傑內（馬里）
  • 第 16 位：佛羅倫斯（意大利）
  • 第 15 位：里約熱內盧（巴西）
  • 第 14 位：開普敦（南非）
  • 第 13 位：巴塞隆拿（西班牙）
  • 第 12 位：京都（日本）
  • 第 11 位：伊斯坦堡（土耳其）
  • 第 10 位：樂蜀（埃及）
  • 第 9 位：清邁（泰國）
  • 第 8 位：舍夫沙萬／紗富彎（摩洛哥）
  • 第 7 位：巴黎（法國）
  • 第 6 位：新加坡
  • 第 5 位：安地瓜（瓜地馬拉）
  • 第 4 位：聖米格爾德阿連德（墨西哥）
  • 第 3 位：樸茨茅斯 （多米尼克）
  • 第 2 位：塔林（愛沙尼亞）
  • 第 1 位：阿德萊德（澳州）

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最美城市｜冠軍城市阿德萊德擁最美粉紅湖

首先冠軍是南澳洲最大城市兼首都阿德萊德（Adelaide），這座位於印度洋沿岸的港口城市以葡萄酒、藝術和音樂為名，是個極具生命力的地方，而且充滿著人氣和熱情的城市。這裡不但可以看到長長的海岸線，還有許多風光宜人的風景，也被譽為全澳州最宜居的城市之一。

說到阿德萊德的美景之一，當然有粉紅湖，很多人都知道阿德萊德東南方向Princes Highway旁邊，靠近Lake Albert的那個粉湖，但其實阿德萊德北部130多公里的地方還有一個非常大的粉湖——澎湃湖（Lake Bumbunga），它距離阿德萊德不到兩小時車程，不單是澳洲最易前往的粉紅湖，亦是最上鏡的一個，湖面呈粉紅色，美得像仙景。

這個紫紅色湖泊會按水中的鹽量而呈粉紅色或白色，拍照過後，再駕車不到一小時，即可抵達南澳州著名的克萊爾谷（Clare Valley），也可到Sevenhill Cellars和Eldredge等獲獎酒窖，盡情品嚐該區的招牌Riesling葡萄酒。

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最美城市｜亞軍城市塔林散發濃厚古城風情

塔林（Tallinn）是愛沙尼亞共和國的首都，位於愛沙尼亞北海岸，波羅的海芬蘭灣濱，離北方對岸的芬蘭首都赫爾辛基約80公里。人口約45萬。舊城是列入世界遺產名錄的「塔林歷史城區」，於2011年當選歐洲文化之都。

塔林的中世紀街道與尖頂建築的完美組合，散發濃厚的古城風情。這座小城觀光地區安全祥和，只要步行即可輕鬆遊覽。若打算搭乘巴士或電車，只要買張塔林通行卡便可暢遊無阻。若要深入探訪塔林的歷史，可以參觀羅卡阿拉邁爾露天博物館，其中展示經典的愛沙尼亞農村酒館、風車和水車，也可以參觀1900年的洋蔥圓頂式教堂，抑或融入老市政廳廣場的喧鬧人群中；聖奧拉夫 （St. Olav）的尖塔曾經是世上最高的建築物，非常適合喜歡看古蹟的遊客。

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最美城市｜季軍城市樸茨茅斯訴說豐富的海洋故事

樸茨茅斯別名龐培（Pompey），位於英國英格蘭東南部漢普郡，南臨索倫特海峽的港口城市，人口23.81萬（2011年）。樸茨茅斯是南漢普郡都市帶的一部分，南漢普郡都市帶包括南安普敦、哈文特、滑鐵盧等市鎮。

這個城市擁有一間歷史悠久的造船廠，裡面陳列著亨利八世的瑪麗玫瑰號和尼爾森勳爵的勝利號戰艦，向世人展示這座城市豐富的海洋故事。 除了博物館之外，大海也奠定了城市的生活基調，其航海精神、鵝卵石鋪成的歷史街區和帆形斯賓奈克塔觀景點便是最好的證明，遊客可以在此感受到不一樣的風土民情。

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大家心目中最美和最喜愛的城市，又是哪一個呢?

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