英國王室｜哈里將繼承英女王逾6600萬遺產　傳威廉凱特反感：他沒資格

▲ 威廉和凱特不滿哈里夫婦將獲得巨額遺產。（法新社）

【英國王室/英女王伊利莎白二世/威廉王子/凱特王妃/哈里王子/梅根】哈里王子（Prince Harry）即將於9月15日踏入40歲，根據已故英女王伊利莎白二世生前設立的信託基金規定，哈里將獲得約850萬美元（約6,621萬港元）的遺產。然而，據英媒消息傳出，這引發了哥哥威廉王子（Prince William）和大嫂凱特王妃（Kate Middleton）強烈不滿。

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英國王室｜威廉對哈里信任度極低

綜合英國傳媒報道，威廉和凱特認為哈里不應該繼承這筆龐大的遺產。據消息人士透露，威廉對哈里不勞而獲的情況非常反感，認為哈里在對家族造成傷害後，不應該得到這筆巨款。而且威廉和凱特對哈里和梅根的信任度極低，對於哈里將獲得祖母的遺產感到非常痛苦。

▲ 威廉和凱特不滿哈里夫婦將獲得巨額遺產。（法新社）

英國王室｜哈里將獲贈的遺產比威廉多

哈里王子在40歲生日時將獲得的遺產金額比威廉生日時更多，這也成為兩人關係緊張的原因之一。威廉王子作為王位繼承人，獲得了免稅的康沃爾公爵（Duchy of Cornwall）領地，為他的公共、慈善和私人活動提供了資金支持；而威廉去年6月迎來41歲生日時，在西敏寺敲響鐘聲。

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英國王室｜威廉感無能為力

消息人士又補充，其實威廉除了搖頭以外，對此感到無能為力。除非假設由威廉決定，哈利才不會得到這筆財產，因威廉認為他的弟弟並沒有資格得到這份遺產，「對他們所有人進行了可怕的對待之後，得到了『回報』。」

哈里王子和梅根自2020年退出王室後，移居美國加州，並通過出版書籍和拍攝紀錄片等方式大幅提升了他們的淨資產，目前約為6,000萬美元。隨著梅根即將推出新生活風格品牌「American Riviera Orchard」，預計首年收入將達到7位數。

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