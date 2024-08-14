日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈

▲ 回顧日本百年來3次毀滅性地震，阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈。

【日本地震/南海地震/巨大地震預警/地震警報/遊日注意】日本宮崎縣上周四（8日）發生7.1級地震，氣象廳隨後發出首次「南海海槽地震臨時訊息」，估計未來一周很大機會有巨大地震。當局早前預計，南海海槽未來30年有70％至80％機率會發生黎克特制8至9級地震，屆時可能引發高達30米巨大海嘯，預計最壞情況會造成23.1萬人死亡，是2011年311大地震罹難人數的14倍。

日本位於環太平洋地震帶，每年發生約1,500次地震。有報道指出，每隔一世紀或兩世紀，日本就會出現規模達8或9級的地震，下文整合日本百年來3次最嚴重的地震。

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日本地震｜關東大地震（1923年）

1923年9月1日，日本關東地區發生8.1級地震，震央位於神奈川縣相模灣的伊豆大島外海，地震摧毀東京、橫濱兩大城市，水電、交通及通訊等幾乎癱瘓。由於地震發生時正值午飯時間，引發多處大規模火災，加上受颱風影響，火勢迅速蔓延，更出現「火災旋風」現象，大量人被活活燒死。

關東大地震傷亡慘重，超過10萬人死亡或失蹤，數十萬建築物倒塌或被燒毀，民眾無家可歸。地震更造成社會動蕩，民間流傳在日朝鮮人趁機縱火、搶劫的謠言，導致關東各地相繼出現針對朝鮮人的暴力事件。

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日本地震｜阪神大地震（1995年）

阪神大地震發生於1995年1月17日清晨，地震規模為黎克特制7.3級，主要受災範圍包括兵庫縣的神戶市、淡路島、以及神戶至大阪間的都市等，地震造成6,434人死亡，43,792人受傷。國家地理頻道紀錄片《重返危機現場》形容，強震威力相當於6.5萬噸核彈，神戶市在20秒內，幾乎化為廢墟。

阪神大地震發生前，學者普遍認為關西地區發生強烈地震的機率很低，導致當地缺乏足夠的防災應變措施，因房屋倒塌而受影響的災民多達30多萬，高速公路亦受到嚴重破壞，出現斷裂。

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日本地震｜東日本大地震（2011年）

2011年3月11日，日本東北地區發生規模達9.0的強震，並引發海嘯，造成近2萬人死亡，逾2,500人失蹤，為日本史上最嚴重的自然災害。

311地震受災地區集中在東北、關東、北海道等東部地區，岩手縣、宮城縣、福島縣的海岸線地區都受到海嘯侵襲，岩手縣更出現40米高海嘯。

其中在福島縣，海嘯的巨浪越過防波堤，沖毀福島第一核電廠的防禦工程，淹沒核子反應爐，引發了重大核事故，周邊約有10萬居民被逼撤離。去年8月24日，開始核廢水排放入大海，整個排放計劃長達30年。

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