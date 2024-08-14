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遇溺少年成功獲救與任賢齊有關？　小齊社交網以15字吐心聲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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遇溺少年成功獲救與任賢齊有關？

在8月10日，大連金石灘上有一名少年在海中遇溺，一名男子見狀即衝往海中救人，用了1分鐘時間就成功救起少年。

這名英勇的男子表示：「要感謝就感謝任賢齊吧」，莫非救人英雄就是任賢齊？

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  • 少年在海中遇溺，幸獲一名男子救起。
  • 任賢齊（IG圖片）
  • 任賢齊（IG圖片）
  • 任賢齊（IG圖片）
  • 任賢齊：「也謝謝那位在大連海邊救人的兄弟！」
  • 任賢齊（影片截圖）
  • 任賢齊（影片截圖）

遇溺少年獲救與任賢齊有關？

救人英雄受訪時就表示自己要看任賢齊演唱會，所以才會來到大連，才有機會拯救了遇溺少年，難怪他說要感謝任賢齊！

他留言寫道：「齊哥! 齊哥! 齊哥! 我因為來看你的演唱會10號 下午在金石灘救了一個溺水少年這兩天浪太大了，都沒有人敢下水救，就我孤身一人，孩子父親拼命的謝我，我說要謝就謝任賢齊吧。」

任賢齊在完成《齊跡‧2024 任賢齊演唱會》大連站後，他於社交網發文分享感受，當中用了15字提及粉絲救遇溺少年一事：「謝謝大連，你們的話，我都收到了！希望沒有人淋雨感冒啦。我們下次見！此外，也謝謝那位在大連海邊救人的兄弟！」

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