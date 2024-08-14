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日本地震丨裕美不顧地震警報往福岡尋父　林作代報平安貼父女合照

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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裕美往日本找父親！

【裕美/林作/日本地震】裕美去年跟失散廿多年的父親重聚，令她更珍惜家人，早前日本宮崎縣發生7.1級大地震，日本氣象廳發出「巨大地震」警報，由於跟老父失聯近兩周，裕美日前隻身飛往日本福岡找爸爸。

今日（8月14日）林作代女友報平安，他上載裕美父女合照兼表示：「最新消息：@wadahiromi 已尋回父親」。

裕美指初識林作覺對方變態　終被一舉動感動接受追求

裕美為孝順女一名！

日本地震丨購買糧食給父親

原來裕美父親因病未有出外交電話費，因而被取消服務，見到女兒探望自己，裕美父親當然感到好驚喜。

裕美表示已買了糧食與物資給爸爸，不過爸爸沒有擔心地震和海嘯，只因日本市民早已習慣。

最新影片推介：袁偉豪專訪

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暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

對於女友裕美往日本尋父，林作曾表現得擔心，更於社交平台公開二人對話，見他出言勸止：「如果你係我，難道你會唔擔心嗎？自己一個去日本三日，萬一有咩事點算？畀咗錢買機票都唔代表就一定要去㗎！」

不過裕美沒有理會男友反對，又稱男友口講擔心卻沒有跟她同行，她回覆網民說：「我更愛我爸。」

抽水王｜林作自揭與裕美拍婚照原因　發文稱網民缺乏批判思維

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