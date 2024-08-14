昔日小生丨魏駿傑拍片化身愛情專家　被網民寸爆冇資格

▲ 魏駿傑被網民罵爆

魏駿傑在2008年與內地女子張利華（真名張珈琳）結婚，婚後二人育有一女。可是後來太太被揭背夫偷食外籍男士，魏駿傑在2019年坦承跟太太離婚，並獨力照顧女兒，明言「終生不娶」。

2021年他曾透露有過輕生念頭，自此絕迹幕前，惟去年魏駿傑終走出傷痛，進軍內地社交平台發展，不時拍片分享人生道理、直播帶貨等。

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拍片教人放下前度被插

近日他更化身愛情專家，拍片教人放下前度：「你失去嘅人，係因為佢唔屬於你；你放唔低，係因為你唔甘心。但如果你失去嘅係一個唔再愛你嘅人，又有咩值得可惜？你仍然有好多機會去愛與被愛。」

結果魏駿傑這番情感建議引發了大批網民的批評，更被網民鬧爆冇資格給建議，皆因當年他深深傷害了滕麗名：「你當年深深的傷害滕麗名了，她當年的痛比你痛多好多倍，幸好她失去了一個不再愛她的人。」這番話獲得了大量網民的點讚支持。

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與滕麗名一段情

當年滕麗名與魏駿傑拍《陀槍師姐》戲假情真，拍拖9年，一度被視為金童玉女，可惜2007年5月突然兩人突然被爆出已分手，魏駿傑火速與相差20歲的重慶大學生張利華同居，更於2008年閃婚。

張利華在2010年為魏駿傑生下一位女兒，當時他在社交網分享手抱女兒的照片，網民留言：「如果是跟滕麗名一起就perfect了。」魏駿傑卻回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子！」令魏駿傑形象插水，一度被封「賤男」。

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