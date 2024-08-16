靚媽精明眼｜幼兒餐具要識揀專家教4招貼士　消委會推薦5款安全矽膠餐具名單

▲ 幼兒餐具要識揀，消委會推薦5款安全矽膠餐具名單。

【幼兒餐具/兒童餐具/安全餐具/餐具選購貼士/消委會/抗菌/矽膠/BLW/新手爸媽】幼兒學習自主進食（Baby-Led Weaning，簡稱BLW）是一個漫長的過程，訓練幼兒自己吃飯相信是許多新手爸媽的願望。購買幼兒餐具除了考慮孩童的喜好而選擇，原來兒童餐具的尺寸、使用的方便度、材質、安全、幼兒工學設計等都會影響幼兒掌握吃飯的訣竅。市面上餐具款式多，而且價錢相差大，到底如何選購合適的餐具？專家為各位新手爸媽列出4項挑選幼兒餐具的注意事項和標準 ，讓孩子安心自主、輕鬆進食！

最新影片推介：



幼兒餐具｜(1) 比較幼兒餐具材質的優劣

現時市面上，較為安全的幼兒餐具，主要有矽膠、不鏽鋼、塑膠、竹製的物料，當中以矽膠為優。以下將點評4類物料的優劣：

材質 優點 缺點 1. 不鏽鋼餐具 耐用性強，可重複使用，且不會滲出有害物質

清洗方便，不易產生細菌滋生 不銹鋼匙面、叉子面較為尖銳，若是孩童自主進食時，稍不注意可能會出現刺傷情況。 2. 竹製餐具 以天然竹材質製成，符合環保要求

表面光滑無毒，相當耐用

清洗比較容易 不可在微波爐和焗爐裏使用

不可儲放於雪櫃

清潔時不可使用洗碗機 3. 陶瓷餐具 相對精美，食物接觸面光滑無釉面，不易殘留細菌。

耐高溫，可重複使用 不耐摔，不建議年紀太小、正在進行自行進食訓練的幼兒使用 4. 食品級矽膠 觸感柔軟、耐摔，不會破碎產生尖角

材質安全無毒

兼且不含塑化劑或雙酚A等有害成分

易收納和外出攜帶 容易殘留氣味與沾附灰塵

另外，建議家長選購時，可以留意下方標準作簡單篩選：

1. 已通過國際認證。譬如通過美國FDA認證、美國CPSIA測試相關證明的餐具

2. 材料為食品級矽膠，可耐溫-30度至200度

3. 具備抗菌功能，譬如添加銀離子。

同場加映：消委會高分幼兒衣物名單

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

幼兒餐具｜(2) 4大挑選幼兒餐具的注意事項

選擇幼兒餐具時，注意尺寸大小是否符合幼兒實際需要之外，也要留意是否符合嬰幼兒工學。由於幼兒的手掌比較小，若果餐具把柄過細或過長會使幼兒較難發力，不易抓握，容易造成用餐困難，降低孩子拿起餐具的意願。甚至令幼兒拒絕用餐具，反而用手抓，吃得滿地都是。

市面上不少餐具模擬幼兒學吃飯「抓」及「握」的手勢來設計，家長可視乎幼兒需要選擇不同符合幼兒工學的設計。貼合幼兒實際需要的餐具，増加他們自主進食的自信心，把食物清空，讓進食學習更加順利。

幼兒餐具｜挑選幼兒餐具建議：

留意握柄是否厚實，讓幼兒更好施力，握持得更牢固

波浪型設計符合幼兒工學，增強幼兒的自主進餐能力

湯匙匙面不宜太小，軟硬度要適中，不擔心刮口問題

防摔設計耐用，更重要是避免孩子拿著餐具跑跳玩耍時，意外摔落時受傷

幼兒餐具｜消委會推薦5款矽膠餐具

近年興起環保走塑熱潮，不少人都會外出攜帶副食品保存容器。消委會測試市面上14款可摺合食物盒和摺杯，發現6成樣本檢出有可揮發性有機物，超出德國安全標準，或影響肝臟健康。另外部分樣本容易殘留食物色素，一起看看5款安全推介！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英國調查︱七成家長帶BB出街至少帶11樣物品 奶粉袋常見的30樣物品大公開

幼兒餐具｜安全使用矽膠容器7貼士

消委會還建議購買和使用矽膠容器時需留意的地方，避免錯誤使用，影響食物質素及食用安全。

購買前，應檢視產品上的標籤資料，有否標示符合的標準或標誌，例如FDA、LFGB或GB標準，或適用於接觸食物的標誌；

細閱標籤資料，了解適用的溫度範圍、主體和蓋是否適用於微波爐等注意事項；

新購入的矽膠產品應先用洗潔精徹底清洗後才使用；

清潔時，不要用鋼絲刷或百潔布等，以免刮損表面，宜使用海綿、碗布沾少許洗潔精輕輕刷洗，再用水沖洗及晾乾，免生霉菌；

上蓋設有氣閥又說明上蓋適用於微波爐的型號，加熱時應打開氣閥，讓熱氣釋出，避免內部壓力過大；

勿長時間存放深色或氣味濃烈的食物，以免色素或氣味會殘留於容器內；

要去除殘留食物的氣味或色素，可嘗試用小蘇打糊或稀釋的檸檬酸泡浸一段時間再清洗；

容量較小的摺杯，如盛載熱飲或經微波爐加熱後，小心杯身柔軟容易令熱飲溢出，小朋友使用時更須特別留意，以免燙傷。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】