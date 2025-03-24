  • 24°C
香港時間：2025324日 (一) 11:55

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

豆漿補鈣｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【豆漿／補鈣／早餐／低脂／膽固醇／心血管疾病】不少人喜歡早餐飲豆漿。台灣有營養師指出豆製品低脂高纖，能夠降低膽固醇預防心血管疾病，尤其是豆漿對身體有不同好處，若加入１物一同飲用，更能夠增添鈣質！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

豆漿補鈣｜植物性蛋白質降膽固醇

台灣營養師林俐岑在其Facebook專頁曾發文分享關於豆製品的營養，她指三高患者特別要留意營養攝取均衡，尤其是高血脂患者可以選擇將蛋白質食物，盡量一半是來自於植物性蛋白質，如黃豆或其他豆製品；而肉類可以白肉為主，如雞肉。

豆漿補鈣｜4大健康效益

豆製品對於人體有益，林俐岑指出，常見豆製品包括：豆漿、豆腐、豆干、豆皮、毛豆等，而近年興起以植物奶代替牛奶，當中以豆漿最為常見。她指出，飲用豆漿能夠為身體帶來４大好處，適合三高人士之餘，對於有意增肌減脂的人士，亦是一個不錯選擇：

點擊圖片放大
+4
+3

林俐岑補充，豆漿本身的含鈣量很低，同等分量的豆漿鈣質只有牛奶的十分之一。故此，對於一些有乳糖不耐症而轉喝豆漿的人士來說，喝豆漿攝取的鈣質不能夠完全取代牛奶的，所以飲用時加入黑芝麻粉能夠提高鈣含量，同時日常飲食當中亦可以多攝取其他高鈣的食物補充鈣質。

同場加映：19種高鈣食物

台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

點擊圖片放大
+7
+6

更多報道：

補鈣食物｜補鈣唔一定要飲奶？　營養師揭1甜品含鈣量是豆漿25倍

【高鈣食物】醫生推薦7種高鈣蔬菜　第1名鈣質比牛奶高10倍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】
16:27 2025/03/21
咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】
【補鈣迷思】豬骨湯補鈣？鈣質越多越好？　營養師解迷思：太多鈣或增腎石風險
16:11 2022/08/08
【補鈣迷思】豬骨湯補鈣？鈣質越多越好？　營養師解迷思：太多鈣或增腎石風險
【補鈣食物】鈣質比牛奶高20倍　營養師推介1種補鈣神物
19:00 2022/10/13
【補鈣食物】鈣質比牛奶高20倍　營養師推介1種補鈣神物
補鈣食物｜鈣質比牛奶更高　醫生推介1款蔬菜有效防癌兼護眼
12:29 2023/11/09
補鈣食物｜鈣質比牛奶更高　醫生推介1款蔬菜有效防癌兼護眼
關節問題｜拆解「關節痛要補鈣」迷思　藥劑師：3大元素保護關節軟骨健康
15:34 2024/04/02
關節問題｜拆解「關節痛要補鈣」迷思　藥劑師：3大元素保護關節軟骨健康
3款港人最愛早餐營養不達標　營養師：可配這飲品補充蛋白質及鈣質
15:27 2024/06/06
3款港人最愛早餐營養不達標　營養師：可配這飲品補充蛋白質及鈣質
飲食攻略｜每日飲咖啡多過1個數恐致骨質疏鬆　醫生教3招預防必睇19種補鈣食物
17:39 2024/07/04
飲食攻略｜每日飲咖啡多過1個數恐致骨質疏鬆　醫生教3招預防必睇19種補鈣食物

你可能感興趣

咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】
16:27 2025/03/21
咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】
【補鈣迷思】豬骨湯補鈣？鈣質越多越好？　營養師解迷思：太多鈣或增腎石風險
16:11 2022/08/08
【補鈣迷思】豬骨湯補鈣？鈣質越多越好？　營養師解迷思：太多鈣或增腎石風險
【補鈣食物】鈣質比牛奶高20倍　營養師推介1種補鈣神物
19:00 2022/10/13
【補鈣食物】鈣質比牛奶高20倍　營養師推介1種補鈣神物
健康問題 健康養生 網絡熱話 早餐 高血脂 鈣質 蛋白質 營養師 膽固醇 台灣

最高瀏覽

TOPick會員有獎｜送你Maygi Beauty超級紮身療程/自選部位重塑/能量滋養美體療程/孕婦美療按摩(共19份，隨機送出)
TOPick會員有獎｜送你Maygi Beauty超級紮身療程/自選部位重塑/能量滋養美體療程/孕婦美療按摩(共19份，隨機送出)
急症室最長等候時間（03月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間04:05）
好人好事｜港媽跌手機1年內含女兒珍貴相片　好心人遭裁員清櫃桶發現歸還
好人好事｜港媽跌手機1年內含女兒珍貴相片　好心人遭裁員清櫃桶發現歸還
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...
内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...