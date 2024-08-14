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留港消費｜港燒肉店推$88下午茶任飲任食　欲「反攻深圳」卻被彈：敗於1措施

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 56 分鐘前

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本港燒肉店揚言反攻深圳，推$88下午茶任飲任食，即睇有咩食先！

【留港消費/深圳美食/香港美食/燒肉放題/下午茶任食/自助餐/香港食肆】逢星期六日，港人都北上搵食，大讚深圳價錢平、服務好！令到本港飲食業叫苦連天，不少食店因而結業。最近不少本港食肆都推出抵食優惠，希望港人能夠留港消費，有連鎖燒肉店推出了$88下午茶任飲任食燒肉3小時，有網紅去試食及拍片，大讚抵食，不過片段一出，有網民就指相比深圳食店，港食店敗於1個措施！

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童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

網紅「邦邦哥哥」日前上載新片，片中所見他到位於觀塘區的「校長燒肉」試食$88下午茶任飲任食優惠，店門口掛上「反攻深圳」的橫額，可見老闆的決心！

留港消費｜任食刺身加收$40

「邦邦哥哥」甫入門即詢問店員是否$88下午茶任飲任食，店員表示「是」，如果想任食刺身，則需加收$40，「邦邦哥哥」表示決定加$40，任飲任食燒肉+刺身，即總數是$128。

留港消費｜燒肉放題即睇有乜食：

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留港消費｜燒肉放題飲品區多選擇

片中所見有刺身區、熟食區、甜品區、燒肉區、冷盤區，燒肉區、飲品區有多款醃製肉類選擇，值得一讚是飲品區，有多款啤酒供選擇，還有近來大熱的生可樂。「邦邦哥哥」首先衝去拿刺身，他大讚三文魚夠厚肉。而其他甜品、熟食、冷盤等，看上去都正正常常。

留港消費｜燒肉放題即睇有乜食：

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留港消費｜需加一服務費

「邦邦哥哥」強調港人不用返深圳，交通一來一回浪費時間，不如留港消費！最後他埋單兩人共$281.6，價錢包括加一服務費，有網民就在留言區指抵食、環境不錯，不過輸在加一，因為深圳大部份食店都不收加一。

留港消費｜燒肉放題即睇有乜食：

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片段短短十數小時就有逾千個Likes，網民有撐亦有唔撐「不如返深圳食好過啦，又平靚正」、「我住在新加坡，12月我會去香港，到時會去吃」、「喺香港介紹多啲食肆畀我哋，仲好啦好過返祖國，說好香港。」

留港消費｜燒肉放題即睇有乜食：

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