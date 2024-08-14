飲食健康｜26歲女生胸流綠膿飄惡臭 醫生：頻飲1款飲品惹禍

【珍珠奶茶/發燒／肥胖／感染／蜂窩性組織炎／飲品】飲食對健康影響極大！台灣一名體重逾120kg的26歲女子，因莫明發燒求醫，醫生問診後發現她右邊胸部飄出惡臭，且出黃綠色膿汁，確診感染蜂窩性組織炎。醫生坦言，女子感染關鍵在於病態性肥胖，需要轉介至減重門診接受減肥，而經了解後發現，她的肥胖問題主要是因為每日頻飲6杯珍奶肇禍。

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台灣急症科醫生柯世祐近日在當地節目《醫師好辣》提及上述病例，指該名女子身高160cm，體重卻突破120kg，到院求醫時指自己發燒39°C，但無其他症狀。醫生為其進行X光、驗尿、抽血等檢查，結果一切正常，最近亦未有行山或遭蚊蟲叮咬，於是再進一步問她身體有沒有任何異常，對方隨後表示右胸位置有一個傷口，經常感到疼痛。

未料衣服掀起時，醫生發現她的胸部下緣因經常磨擦，皮膚一片紅損，甚至「皮都破破爛爛」，右胸位置更飄出陣陣惡臭，流出黃綠色膿汁，確診患上蜂窩性組織炎。女子坦言自己因為肥胖，磨擦情況已存在很久，但最近才開始感染。

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自幼珍珠奶茶當水飲 最終成為致肥關鍵

醫生為其處方抗生素進行治療，了解對方體重身高後認為她屬病態性肥胖，亦是導致感染及皮膚磨損的關鍵，因此轉介她前往減重門診進行減肥療程。

在該名女子解釋下，醫生發現她雖然平日進食不多，但自幼不愛喝水，經常與母親一起飲奶茶，工作後則會買珍珠奶茶，一日甚至可飲6杯以上，坦言「渴了就喝」，令醫生都大感震驚，直呼這便是她致肥的最重要成因。

含糖飲料恐誘多種健康問題

台北慈濟醫院腎臟內科醫生王奕淳過去曾指出，不少人喜愛飲用含糖飲料，飲料中主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，這些成分不但熱量高，且會對身體造成多種健康危機，包括血壓、血糖、血脂升高、誘發肥胖、代謝症候群、增加心血管疾病、糖尿病及腎臟病風險。不少病人沒有定期身體檢查習慣，因此不知道自己已患上糖尿病或踏入糖尿病前期，而攝取含糖飲料恐令血糖更加失控，令到罹患慢性腎臟病風險大幅增加。

同場加映：3大健康習慣預防糖尿病

醫生引用統計數據指出，近年40歲以下年輕人每100人中就有1人患上糖尿病，比率更一直持續增加中，已非過去想認知的「老人病」，想要避免患病，醫生提醒大眾要養成常補充水分的習慣、以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料保持腎臟健康的習慣，假如懷疑自己患有糖尿病或腎臟病，建議盡早到醫院進行檢查，及早發現及治療，另外亦可遵從以下3大健康習慣，以減輕患病風險：

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同場加映：糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

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同場加映：8大台式飲品配料熱量排名

台灣營養師朱瑞君日前在其Facebook專頁發文，分享多款台式飲品熱門配料的熱量排名。她表示，台式飲品內的配料又甜又有嚼口，例如是波霸珍珠、芋圓、仙草等，喝一杯已很飽肚，是慰解壓力及空虛的邪惡拍檔。其中，不少熱門配料都暗藏熱量陷阱，多吃會容易致肥。以下為8大熱門飲品配料的熱量排名，每款以「加一份」作熱量估值：

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