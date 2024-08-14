從前的我們丨鄭秀文新歌MV掀集體回憶　與《瘦身男女》「黑川先生」23年後東京續前緣

▲ 鄭秀文新歌《從前的我們》MV邀曾在《瘦身男女》合作「黑川先生」川口力哉演出。

天后鄭秀文（Sammi）新歌《從前的我們》遠赴日本東京取景，最驚喜是她邀請23年前齊拍電影《瘦身男女》，飾演她初戀男友「黑川先生」的日本型男川口力哉（Rikiya Kurokawa）任新歌MV男主角。

他們更在東京鐵塔前相擁合照，呼應電影主題曲《終身美麗》第一句歌詞「塔尖仍舊記得這擁抱極美好」，掀起集體回憶。

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拍《瘦身男女》結緣

Sammi說：「今次《從前的我們》MV邀請到大家熟悉嘅Kurokawa 先生飾演MV男主角，我自己都好驚喜，我諗大家見到Kurokawa先生嘅時候都會諗起電影《瘦身男女》，呢一部經典嘅愛情電影，經過咁多年之後再次合作，搵返美好嘅共同回憶。」

今年49歲的川口先生是日本著名模特兒和演員，說得一口流利英語，當年來港拍廣告和參演電影《瘦身男女》，與Sammi結下緣份。相隔23年再合作，川口先生說：「我很高興再見到Sammi！」

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感激川口力哉肯演出

身旁的Sammi笑得燦爛，回應他：「Me too！（我也是）」他續說：「跟她一起的時光，感受到她非常溫柔、善良，她總是照顧好一切，我真的很滿足。」

Sammi感謝他答應演出MV男主角，她表示感覺很奇妙，最驚訝是對方沒有太大改變，就像看見當年電影裏的「黑川先生」一樣。

Sammi說：「呢首歌嘅歌詞寫得相當之好，『從前的大家 用一世驗證』，無論咩關係，人與人之間嘅關係，好多時都係需要時間上嘅經歷，或者經過時間嘅洗禮、經過時間嘅洗滌，咁先至可以再鞏固、再深化。點樣去維繫？或者，一段關係行到去十字路口嘅時候，我哋應該繼續行？點樣去修復一段關係？其實都好需要搵返初心，當日點解會選擇彼此嘅初心。」

川口先生說：「導演希望我們演繹得很細膩，非常具挑戰性，不斷嘗試演繹更多，這是很好的經歷。」

▲ 《從前的我們》MV

再度同框起化學作用

此外，她表示：「全首歌都在日本拍攝，我覺得能夠帶出呢首歌嘅味道，因為歌詞第一句『凌晨東京』，我哋確實喺當地拍攝到真係東京凌晨時份，嗰日落住毛毛雨，拍出嚟畫面都幾浪漫。」還有MV中出現的日本傳統手藝「金繼」，以及她與川口先生再度同框的化學作用，都令人印象深刻。

Sammi說：「今次在演唱會舉行之前飛到日本拍MV，而且邀請到Kurokawa先生為呢個MV坐陣，我自己相當之感動，亦都覺得好開心，多謝公司配合我呢個諗法，成個團隊一齊飛日本去完成呢件事，希望大家喜歡。」

至於川口先生說：「這是很好的經歷，見到她每周體能訓練7天，我很感動，令我印象很深刻。（但你說我體能訓練太多，哈哈！）我很尊敬她。」

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