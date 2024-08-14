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超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐　28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 15 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【洗頭水／洗髮露／滋潤頭髮／護髮／去頭皮／除油脂／LDK／超市大搜查／消委會】相信大家洗澡時都會使用洗頭水清潔頭髮，幫助去除頭皮屑和油脂。日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的54款推薦洗頭水，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括Moist Diane、ONSENSOU、YOLU、LUX等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1,000日圓（約53港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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針對皮膚體質選擇合適洗頭水

《LDK》指出，想養好亮麗秀髮要先養好頭皮，而洗頭水除了用於清潔頭髮，亦能清潔頭皮，保持頭皮環境良好。不過市面上洗頭水款式眾多，《LDK》建議大家要針對個人皮膚體質，選擇合適的洗頭水：

  • 油性皮膚：頭皮容易出油，導致頭皮屑和污垢堵塞毛孔並造成痕癢，也會讓頭髮變得黏笠。建議使用具月桂醇聚醚硫酸酯鈉（SLES）、烯烴類或肥皂類成分的洗頭水，去油能力會比較顯著，常見於碳酸性或油性洗頭水產品中。
  • 乾性皮膚：頭皮乾燥容易造成痕癢，反覆搔癢就容易摳出頭皮屑。建議使用含氨基酸成分的洗頭水產品，其清潔力會較溫和，避免去除過多油脂而加劇乾燥狀態。
  • 敏感皮膚：建議使用不含香料或染色劑的天然洗頭水，以減少頭皮刺激、避免接觸有機會造成過敏的成分。

3大標準評測洗頭水

以3大標準評測各款洗頭水：

  • 用後效果：由專業髮型師在人頭模型的頭髮上使用產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括整體髮質狀態、髮絲順滑度、柔軟度、光澤度、髮尾狀態等。
  • 成分：由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分、光澤成分等進行評分。
  • 使用感：由多名20至50歲受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、氣泡感、清洗容易程度、用後感等進行評分。

2024年上旬54款推薦洗頭水

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評測結果顯示，「Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」、「SpaniQ Nanobubble Shampoo」及「SUNCALL Botanience Shampoo」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1,463日圓（約77港元）、4,500日圓（約238港元）及3,520日圓（約186港元）。

「Moist Diane 香水貴油夜間水潤洗髮露」在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品具有濃密的泡沫，能有效包裹每根頭髮；專業頭髮美容師發現，產品含有角蛋白的修護成分，幫助頭髮在睡眠時段進行持續性的髮質損傷護理；受測者亦表示，使用產品後感覺頭髮變得濕潤，頭皮也不再覺得乾燥痕癢。

「SpaniQ Nanobubble Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品呈現非常細緻的泡沫中，有效包裹每根頭髮，同時也能有效清潔細微的頭皮毛孔，去除污垢和油脂；專業頭髮美容師發現，產品具有保濕成分和修護成分，並額外具有抗熱成分，有效避免頭皮和頭髮長時間暴露在陽光下出油而變得黏笠或崩塌。

「SUNCALL Botanience Shampoo」同樣在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品有效幫助順滑髮絲，提升光澤；專業頭髮美容師發現，產品具有修護及保濕成分，而且滲透力非常快速，適合想全力修補髮質受損的用家使用。

至於28款獲A級評分的產品中，「LÚCIDO-L 酸熱護理髮質重塑salon技術運用洗髮水」只售1,000日圓（約53港元），性價比甚高。

同場加映：

超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水

消委會曾評測44款市售洗頭水樣本，當中有16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

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《LDK》亦曾挑選了100款洗護髮新品和熱門產品，包括從藥用治療，到Salon級洗髮水和護髮素，並根據用後效果、成份及使用感受三大衡量要素，進行徹底比較。最終評選出29款A級或以上產品推薦，並按價格分成平價、中階價至奢華類別。推介名單如下：

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