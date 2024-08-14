日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引

▲ 日本發出巨大地震預警後，港人去日本旅遊一旦遇險，旅遊保險有無得賠？即睇保險業界索賠5大指引。

【日本地震2024/海嘯/巨大地震預警/日本地震最新消息/日本旅遊警示/日本旅遊/旅遊保險/求助熱線】日本宮崎縣近海早前發生7.1級地震，日本氣象廳於8月8日發布巨大地震預警，破壞力恐超311地震。港府更新保安局旅遊警示網，日本仍屬黃色預警級別。對於此次受地震影響的旅遊保險究竟會否賠償？受地震影響而提早結束行程或行程延誤，旅遊保險皆可否發揮保障作用？以下一文睇清保險索賠及求助熱線。

▲ 日本南海海槽位置圖。（維基百科圖片）

日本地震2024｜8月8日預警前投保可獲賠償

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，旅遊保險保障的界線劃在8月8日宮崎縣發生7.1級地震，如果旅客在發生地震前已購買旅遊保險，就會獲得保障。而在外遊警示發出後自行決定取消行程，可向旅行社、航空公司或酒店索取退款，如仍有餘款，可向保險公司申請賠償，賠償比例則要視乎外遊警示級別及保單細則而定。或者市民8月8日在宮崎縣當地，受地震影響而提早結束行程或行程延誤，旅遊保險皆可獲賠償。

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日本地震2024｜投保前「已存在狀況」將不受保障

保聯表示，投保人需要注意，凡投保前「已存在狀況」，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震或海嘯）等，都屬於旅遊保險的不保事項。因此在地震發生後或地震預警已被廣泛報道下才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。保聯指除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響。

保聯又指，「已存在狀況」適用全張保單所有項目（包括香港保安局發出的外遊警示），一般而言，如果屬同一次事件的地震（包括當地政府界定為餘震或有關的損害）會被界定為「已存在狀況」；如果當地政府界定為另一次事件的地震，則未必視為「已存在狀況」。

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日本地震｜拆解投保事宜5大Q&A

前藝人現為資深保險經紀及認可財務策劃師鄧一君表示，8月8日發出預警前已投保的旅客可放心，旅遊保險一概包括因地震而導致事故的賠償在內；反之準備出發遊日的旅客，發出地震警示後才投保，所有有關地震的損失將不會受到保障。

Q1. 準備出發遊日本的旅客，8月8日預警後才投保，一旦遇上地震造成損失可獲賠償嗎？

地震是包括，但若果當地已發出地震預警後才投保，因地震而導致事故就不獲賠償，但其他不關地震事宜就可索賠。

Q2. 8月8日預警前已投保可獲怎樣的賠償？

如果預警發出前已投保，及後才獲悉當地有地震預報或有關地震的損失，旅遊保險一概包括賠償在內。

Q3. 在地震警示後才投保不獲保障，旅客應該怎樣保障自己？

如果發出地震警示後才投保，雖然地震不獲受理，但旅遊保險有一個國際援助緊急熱線，發生事故都會有緊急援助服務，例如送去安全的地方就醫。

Q4. 旅遊保險在什麼時候買最好？

一般出發前投保可獲最大的保障，愈早愈好，但發出預警後才投保，在當地受到地震而導致的損失，一概不獲受理。

Q5. 外遊注意事項？

外遊前可預先通知親屬已投保的保單資料、經紀人聯絡電話，發生事故後香港的親屬可有照應。不過，保險始終賠償有限，所以就算有買保險自己都要萬事小心，明知有危險地方就不要冒險。

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▲ 認可財務策劃師鄧一君。（TOPick記者攝）

日本地震｜外遊求助熱線

港府發言人早前提醒，身在日本或計劃前往日本的港人要提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。保安局呼籲市民前往外地時，可使用「外遊提示登記服務」接收最新資訊。如需協助，可致電入境處24小時求助熱線（852）1868或透過入境處流動應用程式求助。

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