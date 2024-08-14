  • 29°C
香港時間 : 2024814日 (三) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本發出巨大地震預警後，港人去日本旅遊一旦遇險，旅遊保險有無得賠？即睇保險業界索賠5大指引。

【日本地震2024/海嘯/巨大地震預警/日本地震最新消息/日本旅遊警示/日本旅遊/旅遊保險/求助熱線】日本宮崎縣近海早前發生7.1級地震，日本氣象廳於8月8日發布巨大地震預警，破壞力恐超311地震。港府更新保安局旅遊警示網，日本仍屬黃色預警級別。對於此次受地震影響的旅遊保險究竟會否賠償？受地震影響而提早結束行程或行程延誤，旅遊保險皆可否發揮保障作用？以下一文睇清保險索賠及求助熱線。

日本南海海槽位置圖。（維基百科圖片）

日本地震2024｜8月8日預警前投保可獲賠償

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，旅遊保險保障的界線劃在8月8日宮崎縣發生7.1級地震，如果旅客在發生地震前已購買旅遊保險，就會獲得保障。而在外遊警示發出後自行決定取消行程，可向旅行社、航空公司或酒店索取退款，如仍有餘款，可向保險公司申請賠償，賠償比例則要視乎外遊警示級別及保單細則而定。或者市民8月8日在宮崎縣當地，受地震影響而提早結束行程或行程延誤，旅遊保險皆可獲賠償。

點擊圖片放大
+5
+4

日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

最新影片推介︰

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

日本地震2024｜投保前「已存在狀況」將不受保障

保聯表示，投保人需要注意，凡投保前「已存在狀況」，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震或海嘯）等，都屬於旅遊保險的不保事項。因此在地震發生後或地震預警已被廣泛報道下才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。保聯指除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響。

保聯又指，「已存在狀況」適用全張保單所有項目（包括香港保安局發出的外遊警示），一般而言，如果屬同一次事件的地震（包括當地政府界定為餘震或有關的損害）會被界定為「已存在狀況」；如果當地政府界定為另一次事件的地震，則未必視為「已存在狀況」。

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】

點擊圖片放大
+6
+5

日本地震｜拆解投保事宜5大Q&A

前藝人現為資深保險經紀及認可財務策劃師鄧一君表示，8月8日發出預警前已投保的旅客可放心，旅遊保險一概包括因地震而導致事故的賠償在內；反之準備出發遊日的旅客，發出地震警示後才投保，所有有關地震的損失將不會受到保障。

Q1. 準備出發遊日本的旅客，8月8日預警後才投保，一旦遇上地震造成損失可獲賠償嗎？

地震是包括，但若果當地已發出地震預警後才投保，因地震而導致事故就不獲賠償，但其他不關地震事宜就可索賠。

Q2. 8月8日預警前已投保可獲怎樣的賠償？

如果預警發出前已投保，及後才獲悉當地有地震預報或有關地震的損失，旅遊保險一概包括賠償在內。

Q3. 在地震警示後才投保不獲保障，旅客應該怎樣保障自己？

如果發出地震警示後才投保，雖然地震不獲受理，但旅遊保險有一個國際援助緊急熱線，發生事故都會有緊急援助服務，例如送去安全的地方就醫。

Q4. 旅遊保險在什麼時候買最好？

一般出發前投保可獲最大的保障，愈早愈好，但發出預警後才投保，在當地受到地震而導致的損失，一概不獲受理。

Q5. 外遊注意事項？

外遊前可預先通知親屬已投保的保單資料、經紀人聯絡電話，發生事故後香港的親屬可有照應。不過，保險始終賠償有限，所以就算有買保險自己都要萬事小心，明知有危險地方就不要冒險。

日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法

認可財務策劃師鄧一君。（TOPick記者攝）

日本地震｜外遊求助熱線

港府發言人早前提醒，身在日本或計劃前往日本的港人要提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。保安局呼籲市民前往外地時，可使用「外遊提示登記服務」接收最新資訊。如需協助，可致電入境處24小時求助熱線（852）1868或透過入境處流動應用程式求助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法
13:04 2024/08/12
日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
13:43 2024/08/12
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要
13:34 2024/08/13
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

你可能感興趣

日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法
13:04 2024/08/12
日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
13:43 2024/08/12
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要
13:34 2024/08/13
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要
旅遊資訊 旅遊保險 日本 地震 旅遊警示 保險業聯會 海嘯 保安局

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月14日 時間16:05）
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？
星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？
反起跑線聯盟2｜小學生寫字狂被圈錯改正惹共鳴　原來「最」字寫錯好多年？
反起跑線聯盟2｜小學生寫字狂被圈錯改正惹共鳴　原來「最」字寫錯好多年？
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕