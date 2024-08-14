非禮下屬｜警司否認非禮女下屬續審　被問強吻多久事主稱「點會去計時」

▲ 被告陸振中（陳曉欣攝）

已被停職的沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉與同袍晚膳時，三度於殘廁內非禮女下屬，翌月再涉於飯局後危駕及襲擊3名下屬，早前否認非禮等共7罪受審，案件今（14日）於區域法院續審。事主供稱遭強吻時被告抱緊她及按下她的頭，事主稱當時「無乜力......個頭就嚟向後跌」；辯方問及當晚被告強吻事主多久，事主供稱「我無去計時喎，係呢啲時候點會去計時」。

被告陸振中（44歲），報稱警察，現已停職，早前否認3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪，事發於2022年6月22日、23日及7月15日。

事主X在盤問下供稱，遭被告強行拉入殘廁時因身體軟弱無力，而未有丁點反抗，以及當時需要人攙扶才能行走。X供稱當時閉路電視拍攝到她可以自行行出女廁，其後被拉入殘廁前沒有丁點反抗。

X供稱，被告較她高大，故此被告於殘廁內強吻她時，需要由上而下「烏低身」。辯方則問及當時X有否抬高頭，X供稱，當時被告抱緊她，亦有按下她的頭，X強調當時「無乜力......個頭就嚟向後跌」。

X續供稱，被告進入殘廁後脫下口罩，抱緊她後則脫下她的口罩。辯方問及，被告是否用雙手脫去X的口罩，X供稱，被告一手「夾實」她，一手拉低她的口罩。辯方問及被告強吻了X多久，X供稱「我無去計時喎，係呢啲時候點會去計時」。

聆訊今（14日）午續。

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