深圳好去處｜深圳增設福田文旅免費巴士　15分鐘遊走4大文化景點

▲ 深圳增設福田文旅免費巴士，15分鐘直達4大文化景點！

【北上攻略/深圳親子遊/親子好去處/深圳免費接駁巴士/深圳博物館】港人北上旅遊除了購物外，不少人都會選擇去逛景點，感受當地文化。近日深圳開通1條來往福田區的免費巴士線，途經多個文化景點，包括深圳圖書館、深圳音樂廳、中心書城等，即睇詳情！

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深圳好去處｜深圳增設免費文旅巴士線

深圳近年積極發展文化旅遊，為了提升旅客的文化體驗，文旅深圳及深圳博物館開通「來深博、享受週邊」的免費接駁巴士，每逢周末提供服務，巴士線來往多個熱門文化景點，包括深圳博物館、深圳音樂廳、中心書城、深圳圖書館、深圳市當代藝術與城市規劃館。車程15分鐘內便可到達，每隔3分鐘就有一班，大家可以趁暑假來一趟北上文化遊！

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深圳福田文旅免費巴士

路線起點：深圳博物館 福中路

中途停靠站：：深圳圖書館、深圳音樂廳、中心書城、深圳市當代藝術與城市規劃館

營運時間：暑假周末及法定假期 10:00-18:00

班次：每3分鐘/班

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