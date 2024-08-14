台灣名嘴苦苓受耳鳴困擾十年　肝臟曾長巨大腫瘤：已備好遺囑

▲ 台灣名嘴苦苓於節目大談身體情況！

曾爆出外遇醜聞的68歲台灣作家兼名嘴苦苓（王裕仁），早前亮相《新聞挖挖哇》大爆受疾病纏身十年，受耳鳴困擾的他，耳邊經常聽到綿綿不絕的嗡嗡聲，非常吵耳。

受耳患折磨近10年

苦苓續說經醫生診斷，由於已過黃金治療期，他只能跟耳鳴「好好相處」，頓時令他很難過。

除了耳鳴煎熬，苦苓的嘴巴會冒出鹹味，嘴裡就如含著一大堆鹽，需要帶備一些糖果，希望可以蓋過鹹味。雖然已看過醫生，不過苦苓只能跟這現象「好好相處」。

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▲ 68歲的知名作家苦苓（王裕仁）。

為囝囝準備信託基金

另外，2022年初苦苓發現肝臟長出14.5cm大的腫瘤，切除腫瘤後耳鳴情況更為嚴重，連帶抑鬱症也發作，飽受病痛折磨的他曾一度想輕生。

由於身體不好，苦苓坦言已交代好身後事，更自爆已準備好遺書，苦苓幫兒子準備了信託基金，讓兒子每個月都可以領到錢，生活不構成問題。

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