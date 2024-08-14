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酒店騙案｜book酒店慶生變「網上大水魚」 港女呻笨公開被呃全過程

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

假旅社專頁湧現幾可亂真，不少旅行社受害。

現在買東西真的非常方便，網上應有盡有，本地的和外國的任何物品種類，只要在手機或電腦按幾個鍵，就會很快、甚至當天就收到貨件。但方便的同時亦增加了風險，故我網購時，只放心用多人認識或兼營實體店的公司，免得貨財兩失，做了條「網上大水魚」，勞氣兼呻笨。

前幾天，友人向我訴苦，原本八月生日的她，打算在香港訂三間酒店房跟家人慶祝，於是上網在一間專門訂機票酒店的知名旅行社網站下單購買。下單後友人即刻收到WhatsApp通知，請她按指示付款，而這就是蹺蹊的地方了：因為付錢方式竟不是用信用卡過數，而是用轉數快FPS轉錢去另一個戶口做全數交易。

友人覺得奇怪，商業網上交易通常用信用卡，未試過用轉數快，但心想：「無理由那麼大間、大家都認識的公司會騙人吧？！ 況且又不是大數目，若真被欺騙都是小事。」但見那個跟她聯絡的WhatsApp頭像都是那間港人熟悉的旅行社頭像，不虞有詐，即時付了幾千元的酒店訂房費。

結果，錢一過數後，對方馬上block了友人的電話，再聯絡不上，此時友人才醒覺，原來自己遇上詐騙！友人立即到警署報案，這才發現真相。原來，這陣子，有不少類似詐騙案：騙徒在網上冒充真的旅行社，盜用真公司的相片和logo，建立了一個跟真公司一模一樣的網頁，然後進行詐騙。叫人用轉數快，是因為那是直接由受騙者的銀行戶口過數給騙徒戶口，騙徒一收到錢亦馬上轉走那筆數，所以受害人根本無可能把錢拿回。相反，若用信用卡，受害人可以向銀行匯報問題交易，亦因為這個原因，騙徒是不喜歡用信用卡去進行這類詐騙。

所以，但凡網上購物而對方告訴你，只能用轉數快付費的，就要加倍警惕了。堂堂一間大公司，怎會只能用轉數快呢？那明顯是騙徒。可憐友人，被騙幾千元後，已有陰影，今年再無心情慶祝生日了。

同場加推：酒店的5大污糟位：

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撰文 : 利嘉敏  攻關女子

香港 酒店 網上購物 WhatsApp 銀行

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