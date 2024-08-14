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陪伴同行︱好友患癌症末期時日無多 羅乃萱默默陪伴完成3個「未了的心願」

家事百科

發布時間： 2 小時前

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電影《生生》劇照。

人到中年，夫妻可能接連退休。滿以為可以歇歇，跟老伴周遊列國，或者在家湊孫。但發覺有另一個不得不接的任務，就是「陪伴上一代」或「陪伴患病的親朋好友」。最近，在我的專頁收到網友要求我在直播節目中談談「陪伴」這主題，可見這是一個十分熱門又需要關注的題目。

到底，甚麼是真正的陪伴？就是跟所愛的、關心的、孤單的人，站在一起。最好的陪伴是無聲無言，就是默默守在對方身旁，拉他一下，扶他一把，不需要太多的長篇大論。記得多年前陪伴好友渡過她的癌症末期，我能做的就是：

陪她去醫生那兒做化療，默默守在她身旁，並陪著她化療後回家。

有空就去她家探望她，聽她細訴前塵往事，甚至有那些「未了的心願」。還記得她告訴我有三個「未了的心願」，我就將之寫下，逐一在她去世前幫她完成。

她想吃甚麼看甚麼到哪兒，就盡量陪她去。還記得那天中午，我們在中環找到一家素食西餐廳，在哪兒品嚐美味的素漢堡。又記得某個新加坡的公幹旅程，她伴我同行，並帶我去她最喜歡的餐廳、按摩店，留下難忘的友情回憶。

不過最困難的，是有天她特別約我去談安息禮拜的安排，因為知道自己離世的日子近了。還記得那個晚上，幾個最相熟的朋友聚首一塊，聽她細選每一個環節的人選細節的安排，並將之逐一寫下來。

如此這般的「陪伴」，看見她漸現歡顏，因為很多心事都交代了，很多想見的人都見到了。雖然肉體的痛苦難免，但心靈卻是因為有信仰，有好友圍繞的陪伴，而變得更加主動積極。

一直知道，「陪伴同行」是一件不容易的事。附上的時間、心力也不少，但因為所愛的人，所關心的朋友，都是「值得」的。也因為陪伴過她走過患癌的路，也發覺自己的世界寬廣了。以前總覺得「人家有病，別打擾，讓她好好休息」，那可能是我們「懼怕」或「不懂得如何陪伴」的藉口。原來，行前一步，問候多一句，對患病的人來說，那種「被紀念、被關愛」的感覺，才是有效的良藥。

任何的病，都跟「心態」有關。「心病還需心藥醫」，而陪伴，就是最好的「心藥」。

童學園
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撰文 : 羅乃萱 家庭發展基金總幹事，資深親子及婦女教育工作者

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