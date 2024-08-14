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巴黎奧運｜東奧後確診乳腺癌用18個月戰勝癌症 巴西運動員成奧運三朝元老

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發布時間： 2 小時前

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巴西的女子七人欖球賽隊隊長Raquel Kochhann則病癒後強勢回歸，以乳癌康復者之姿成為巴西開幕持旗手，並帶領球隊在賽場上馳騁。

香港運動員在巴黎奧運會破紀錄創下兩金兩銅佳績，令社會捲起一陣奧運熱潮。獎牌以外，賽場上充斥一幕幕激動人心的場面，有運動員抵著傷患頑強應戰，有人觸發舊患黯然離場，而巴西的女子七人欖球賽隊隊長Raquel Kochhann則病癒後強勢回歸，以乳癌康復者之姿成為巴西開幕持旗手，並帶領球隊在賽場上馳騁。

31歲的Raquel曾代表巴西出征2016年里約奧運會和2021年東京奧運。她在東京奧運後確診乳腺癌，其後接受化療和乳房切除手術，同時她飽受膝患折磨，經歷18個月休整，當醫生亦不肯定她能否趕及巴黎奧運時，她卻銳意要成為奧運三朝元老，至今年1月重返賽場。後來，她如願登上奧運舞台，帶領巴西女子欖球隊衝鋒陷陣，雖然巴西隊最終未能站上頒獎台，但她戰勝乳癌的故事，已贏得全球觀眾的掌聲。

Raquel的母親曾向媒體形容，女兒自小精力充沛，3歲已爬樹摘水果，求學階段亦會在課餘時幫忙務農。Raquel的妹妹則提到姐姐一向體格強健，父親休息時，姐姐會幫忙種田、砌磚，因此全家人對Raquel罹患癌症大為震驚，但有信心她能戰勝癌魔。看到Raquel擔任巴西持旗手，她的親友心情激動，並形容她是家族的驕傲。

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雖然缺乏運動是罹患乳癌高危因素，但即使奧運選手經常做運動，亦同樣有機會患癌。Raquel的故事正正提醒大家，強壯如她的一個人，亦會患上乳癌，但她的故事同時勉勵公眾，即使患上乳癌，只要及早發現和接受治療，亦可以重拾往昔的健康，甚至重新站上巔峰的賽場。

香港乳癌基金會建議自我乳房檢查三步曲，包括每月自我檢查、每年接受臨床觸診檢查和每兩年作乳房X光造影檢查。基金會有提供乳房X光造影檢查及乳房超聲波掃描，歡迎致電3143 7333向基金會乳健中心（香港中心）職員查詢及預約。

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撰文 : 霍何綺華博士 香港乳癌基金會主席

正能量 香港乳癌基金會 運動員 七人欖球賽 巴西 運動 乳癌 癌症

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