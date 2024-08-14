飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病

▲ 30多歲女血脂體脂超標，靠1食物取代白飯一年激減44磅，降三高減心血管病。

【肥胖／減肥／三高／高血壓／高血脂／高血糖／高體脂／心血管疾病／膽固醇/飲食習慣/取代白飯】肥胖可能會引起「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）。台灣一名30多歲的女子血脂及體脂水平超標，改吃1種食物後，一年多竟無痛減去20公斤（約44磅）。醫生指出，這種食物非常適合減肥人士，更有助降三高及減少心血管疾病。

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靠1食物成功減重

台灣家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》中分享，一名30多歲的女子體重超過80公斤（約176磅），血脂及體脂的水平都高，陳醫生建議她一定要減重，否則會誘發心血管疾病。

陳醫生為她規劃了2個減肥方案，包括做運動和改為高纖飲食，建議她以燕麥取代白飯作為主食。最後過了大概一年多的時間，該名女子成功減去20公斤（約44磅）。

陳醫生指，燕麥屬於超級食物，對三高或減脂都有幫助。而超級食物的概念是除了有澱粉之外，還含有很多營養素，燕麥中有礦物質鈣，鈣與鎂，有助於控制血壓，從而降低患上心血管疾病的風險。

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10種天然「超級食物」

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燕麥可控三高減少心血管疾病

她續指，燕麥雖然是澱粉，但富含膳食纖維，膳食纖維適合減重者，可以增加飽足感，而且燕麥含有「β-葡聚醣」，有研究顯示，攝取3g的β-葡聚醣（75g生燕麥），有助控制總膽固醇，並降低「低密度蛋白膽固醇」（LDL）。

進食燕麥建議：

在日常飲食中加入燕麥；

20g的燕麥等於1份主食，以一個成年人每餐要吃2份主食來計算，即是要以40g燕麥來取代白飯，才能真正有效控制體重與三高；

選擇不經切割的燕麥，保留更多β-葡聚醣及其他營養。

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哈佛證「組合飲食法」有效降膽固醇

哈佛大學將「組合飲食法」稱作最佳投資組合飲食，表示該飲食法是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇。持續進行該飲食法，就能有效降低血液中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇。

哈佛博士李建璋在YouTube影片中解釋，「組合飲食法」包含以下4類食物：

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同場加映：降血脂6大重點

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁指出，「高血脂症」是指血液中的膽固醇或三酸甘油脂過高，亦可以是壞膽固醇過高或好膽固醇過少，而高血脂危險族群主要包括家族遺傳者、少吃多動人士、肥胖人士、有煙酒習慣人士、吃太多飽和脂肪/膽固醇者等；值得留意的是，高血脂除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。她又另外分享降低血脂的6大重點：

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