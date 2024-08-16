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Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種必備營養素

醫生診症室

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

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【不育／不孕／助孕／古鎧綸／歐倩怡】女性不孕成因眾多，當中常見原因包括輸卵管阻塞、子宮肌瘤或者卵巢出現問題。今期TOPick便分別邀請了註冊中醫師古鎧綸及運動營養學家歐倩怡講解不育成因、助孕方法及孕前營養吸收準備。

最新影片：

Sick問識答
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個案分享

註冊中醫師古鎧綸指「不孕」絕對是可以發生在不同年紀的婦女身上，過去亦曾遇過不少只有30歲左右的女病人，因「不孕」而求助。古鎧綸指，曾有一名已婚2、3年的 女病人，與35歲的高齡狀態還有一段距離，惟即使一直與另一半努力嘗試「做人」，卻一直未有成果。後來通過中醫療法調理，大約2、3個月終成功受孕。

婦女常見不孕原因

古鎧綸表示，婦女不孕一般分為幾方面，除了排卵異常，還可以是輸卵管出現問題，如輸卵管發育異常，或者有阻塞情況；最後則是子宮問題，如常見的有子宮肌瘤或不同腫瘤發生於子宮位置，均有可能導致不孕。

同場加映: 飲食攻略︱卵巢早衰可致停經不孕！5類食物助卵巢抗衰老　減患子宮卵巢癌風險

中醫助孕治療

古鎧綸指，一般中醫會先向病人進行「辨證論治」，即了解病人體質，如女病人的月經情況，再去決定處方何種中藥，而經前經後排卵用藥亦會有所不同。除此之外，病人亦需要小心日常飲食，除戒口外，也需要多食補氣血食材的飲品食物。至於針灸方面，古鎧綸表示一般施針於手腳腹部位置如關元﹑氣海﹑子宮卵巢等地方，可改善局部的集血循環，從而增加成孕機會。

不孕飲食注意事項：

除了老生常談的早睡早起、飲足夠水分及睡眠充足外，古鎧綸又叮囑，有意懷孕的婦女盡量放鬆心情，以及謹記要與丈夫保持一定行房次數。

孕前營養吸收準備

運動營養學家歐倩怡則指，對於有意備孕的婦女，她建議有3大營養素要留意攝取充足，以提高卵子質素、提升卵巢功能，以及為受孕作好準備。

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歐倩怡表示，由於年齡增長，身體製造CoQ10會愈來愈少，建議大家多進食大豆、橄欖油、合桃、三文魚等食物，有需要時可從補充劑入手；維他命D方面，可曬太陽、食雞蛋或鮮黑木耳，以確保攝取量；此外，孕婦在懷孕首12周，葉酸對胎兒的神經管發育非常重要，但許多時候孕婦在懷孕初期，並不知道自己已懷孕，因此她建議計劃懷孕的婦女，可提早攝取葉酸。

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