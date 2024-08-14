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明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

毛舜筠（毛姐）早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」訪問分享健康之道。

現年63歲的毛舜筠（毛姐）出道至今已經逾40年，保養得宜的她堪稱圈中美魔女，令人羨慕！毛姐早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」YouTube頻道訪問，指自己多件來一直堅持168飲食，毛姐透露自己每天的第一餐是在下午1時半至2時期間開始吃。

娛圈喜事丨毛舜筠見證長女區令山出嫁眼紅紅　毛姐不捨愛女定居美國

毛舜筠奉行168飲食

毛姐指自己長時間奉行168飲食，她說：「夜晚大約6點半鐘食飯，朝早做運動前會飲杯咖啡，我真係食嘢嚟計，係1點半到2點先至食第一餐。我唔鐘意做運動之前食嘢，會想嘔，會帶Protein Powder，做完運動、做當中都會飲，我自己一定唔可以佒運動前食嘢！」她指做完運動後會吃兩顆雞蛋、一片Sourdough（酸種麵包），喝茶或咖啡。

她指進食次數過多會導致體內胰島素不斷上升，故一天兩餐吃到飽是最好。

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毛舜筠分享不致肥習慣

毛姐稱「一餐裡面點都食咗菜先」，皆因先吃蔬菜可減緩醣類吸收。她又指吃完晚飯後不要坐著，「減肚腩最好的方法就是（晚飯後）黃金半小時，企喺原地不斷輕輕踏步半小時，呢個係好重要！」

毛姐強調自己不是專家，只不過是一個實驗者，並指在晚飯後輕輕踏步是有助睡眠呢！

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