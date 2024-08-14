性侵外傭｜涉酒後性侵外傭　外籍男僱主否認強姦等罪開審

▲ 高等法院。（資料圖片）

外籍男僱主涉於住所性侵外傭，否認強姦及未經同意下作出肛交罪，案件今（14日）於高等法院開審。控方開案詞指，被告與日籍妻子關係破裂，妻子偕子女返回日本後當晚，被告帶醉返回住所，向尼泊爾籍外傭稱「我愛你，我要你，若你不想我會殺你」，並指「我是有錢人，會給你金錢」。外傭拒絕不果，遭被告強姦及肛交。外傭翌日向女僱主的友人發訊息後離開單位，同日被告將1.5萬元存入外傭帳戶。被告警誡下否認強姦，指外傭自願的。

被告許大熊（30多歲），被控1項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，事主X為尼泊爾籍外傭。

控方開案詞指，X自2021年4月受僱於被告，與被告及其日籍妻子同住一單位。被告與妻子其後關係破裂，妻子於2022年10月27日，帶同3名子女返回日本。

控方指同日午夜前，被告返回住所，當時顯得有醉意，被告以粗言大罵X，提及與妻子肉體關係不佳，希望與X發生肉體關係，並向X稱「我愛你，我要你，若你不想，我會殺你及打你，我是有錢人，會給你金錢」。

X表示不同意，並嘗試遊說被告所言是錯的。惟被告未有理會，並失控地箍著X到樓上主人房後上鎖，X大驚下尖叫，並繼續向被告指其作為是錯的，被告均未有理會，並向X說「我愛你，我會給你錢」。控方指被告強姦X後，與其進行肛交，再要求X替他手淫。被告停止後前往洗澡，X亦返回房間洗澡，其後坐在床上哭泣至天明。

控方續指，X事後曾向被告的妻子發出語音訊息，惟對方未有即時回覆，遂向女僱主的友人發出訊息，X於早上離開及前往警署報案。據閉路電視片段顯示，被告於事發後凌晨時分駕車離開住所，直至X於早上離開時仍未返回單位，同日被告將1.5萬存入X的帳戶，警方其後以強姦罪拘捕被告，警誡下被告否認強姦，承認曾與X性交，指X是自願的。

聆訊今（14日）續。

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