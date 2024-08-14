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Cookies成員丨傅穎飛意大利度假大解放　DeepV背心上陣激罕晒事業線【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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傅穎在意大利大解放

近年長駐內地的傅穎（Theresa）早前因與新的經紀公司簽約，所以搬到東莞居住，而她一有時間就會返港。

最近Theresa飛到意大利南部度假，當然不少得在社交網分享美照。相中可見，她頭戴彩虹色草並紮上馬尾辮，少女味十足。

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在意大利大解放

Theresa穿上夏日風的Deep V背心兼短褲上陣，罕晒事業線和白滑美腿，養眼度爆燈！

而且，她更開心得四處打卡留念，玩得不亦樂乎，並留言：「有些地方可能一生只會去一次，有些事情可能只有當下才會提得起興趣，有些路程可能只有現在才有魄力去走。」

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保養得宜

將於下月22日踏入40歲的傅穎向來保養不俗，皮膚白雪雪，細紋和黑斑也不覺有，難怪獲網民大讚。

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