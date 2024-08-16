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飲食攻略｜越食越長壽？專家列全球6大健康飲食模式　1類食物助消化提高免疫力

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有外國營養師列出9大擁有最健康飲食習慣的國家，並解構這些國家的6大飲食模式。

【飲食模式／飲食習慣／健康飲食／消化／免疫力／精神健康】現代人普遍比過往更健康長壽，其中飲食習慣的影響亦佔一席位。有外國營養師及專家分析全球各地飲食文化，列出9大擁有最健康飲食習慣的國家，並解構這些國家的6大飲食模式，其中亦特別提到1類食物有助消化、提高免疫力，甚至對精神健康亦有幫助。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

綜合《Express》、《WalesOnline》等外媒報道，營養師Sandra Mikhail研究全球飲食模式及傳統食物，指出以下9個國家擁有最健康的飲食模式：

  • 日本
  • 希臘
  • 意大利
  • 塞浦路斯
  • 西班牙
  • 韓國
  • 澳洲
  • 埃塞俄比亞
  • 瑞典

她進一步解構這些國家的飲食模式特點，以及對人體帶來的好處：

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綜合以上各種飲食模式，Sandra Mikhail表示：「如果我們仔細觀察，會發現這些最健康的地區幾乎都以各種豆類為主食。」因此，她建議為了健康著想，平時可多吃植物性蛋白質，並減少攝取紅肉。

同場加映：6種長壽食物

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3大長壽貼士

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