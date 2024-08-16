飲食攻略｜越食越長壽？專家列全球6大健康飲食模式　1類食物助消化提高免疫力

▲ 有外國營養師列出9大擁有最健康飲食習慣的國家，並解構這些國家的6大飲食模式。

【飲食模式／飲食習慣／健康飲食／消化／免疫力／精神健康】現代人普遍比過往更健康長壽，其中飲食習慣的影響亦佔一席位。有外國營養師及專家分析全球各地飲食文化，列出9大擁有最健康飲食習慣的國家，並解構這些國家的6大飲食模式，其中亦特別提到1類食物有助消化、提高免疫力，甚至對精神健康亦有幫助。

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綜合《Express》、《WalesOnline》等外媒報道，營養師Sandra Mikhail研究全球飲食模式及傳統食物，指出以下9個國家擁有最健康的飲食模式：

日本

希臘

意大利

塞浦路斯

西班牙

韓國

澳洲

埃塞俄比亞

瑞典

她進一步解構這些國家的飲食模式特點，以及對人體帶來的好處：

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綜合以上各種飲食模式，Sandra Mikhail表示：「如果我們仔細觀察，會發現這些最健康的地區幾乎都以各種豆類為主食。」因此，她建議為了健康著想，平時可多吃植物性蛋白質，並減少攝取紅肉。

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