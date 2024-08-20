中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義

▲ 全國人大常委會法工委主任沈春耀。（新華社圖片）

中央宣講團近月在各省市宣講三中全會精神，消息指，宣講團下周來港，並於下周一在政府總部開講，主講嘉賓包括全國人大憲法和法律委員會副主任、全國人大常委會法工委主任沈春耀，以及商務部部長王文濤。

三中全會《決定》促發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造「國際高端人才集聚高地」，深化粵港澳大灣區工作等。

▲ 商務部部長王文濤。

對於國際高端人才集聚高地，政界中人解讀時，側重在「國際」二字，以為只是希望港府加大力度，吸引其他國家的高學歷、高收入人士來港。

有知情者則透露，中央希望香港吸納的不只是高學歷或高收入人才，而是行業領軍人物，能貢獻國家所需的國際頂尖科技人才。

三中全會《決定》第四部分，有一節提及「深化人才發展體制機制改革」，可一窺國家需求，當中提到：「加快建設國家戰略人才力量，着力培養造就戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊，着力培養造就卓越工程師、大國工匠、高技能人才。」《決定》第三部分則提及有關戰略性產業，包括：人工智能、航空航天、新能源、新材料、生物醫藥、量子科技等。

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