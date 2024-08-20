  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央宣講團下周來港　消息：由沈春耀、王文濤解讀三中全會對港意義

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全國人大常委會法工委主任沈春耀。（新華社圖片）

中央宣講團近月在各省市宣講三中全會精神，消息指，宣講團下周來港，並於下周一在政府總部開講，主講嘉賓包括全國人大憲法和法律委員會副主任、全國人大常委會法工委主任沈春耀，以及商務部部長王文濤。

三中全會《決定》促發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造「國際高端人才集聚高地」，深化粵港澳大灣區工作等。

商務部部長王文濤。

對於國際高端人才集聚高地，政界中人解讀時，側重在「國際」二字，以為只是希望港府加大力度，吸引其他國家的高學歷、高收入人士來港。

有知情者則透露，中央希望香港吸納的不只是高學歷或高收入人才，而是行業領軍人物，能貢獻國家所需的國際頂尖科技人才。

三中全會《決定》第四部分，有一節提及「深化人才發展體制機制改革」，可一窺國家需求，當中提到：「加快建設國家戰略人才力量，着力培養造就戰略科學家、一流科技領軍人才和創新團隊，着力培養造就卓越工程師、大國工匠、高技能人才。」《決定》第三部分則提及有關戰略性產業，包括：人工智能、航空航天、新能源、新材料、生物醫藥、量子科技等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

中央解讀三中 重要改革舉措逾300項
00:30 2024/07/20
中央解讀三中 重要改革舉措逾300項
三中全會｜陳茂波：鼓勵企業提供有國際競爭力薪酬待遇　把人才引進來、留得住、用得好
17:41 2024/08/06
三中全會｜陳茂波：鼓勵企業提供有國際競爭力薪酬待遇　把人才引進來、留得住、用得好
三中全會｜《決定》支持港澳打造國際高端人才集聚高地（附全文）
17:28 2024/07/21
三中全會｜《決定》支持港澳打造國際高端人才集聚高地（附全文）
三中全會｜李家超主持研習會　促政府官員以進一步全面深化改革為己任
14:58 2024/08/09
三中全會｜李家超主持研習會　促政府官員以進一步全面深化改革為己任

你可能感興趣

中央解讀三中 重要改革舉措逾300項
00:30 2024/07/20
中央解讀三中 重要改革舉措逾300項
三中全會｜陳茂波：鼓勵企業提供有國際競爭力薪酬待遇　把人才引進來、留得住、用得好
17:41 2024/08/06
三中全會｜陳茂波：鼓勵企業提供有國際競爭力薪酬待遇　把人才引進來、留得住、用得好
三中全會｜《決定》支持港澳打造國際高端人才集聚高地（附全文）
17:28 2024/07/21
三中全會｜《決定》支持港澳打造國際高端人才集聚高地（附全文）
中華人民共和國商務部 人大常委 一國兩制 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨