正能量｜教大募集81校分享「令人暖心的校園人物」　內地生感謝教師協助跨越語言障礙

▲ 有內地生撰文感謝教師協助適應香港學習環境。（教大提供圖片）

教育大學早前邀請全港中小學、幼稚園及特殊學校學生分享校園內令他們感到「暖心」的人物故事，最終吸引81間學校參加，共提交2,300份作品，透過撰文及拍片等形式分享，再由評審從各學校組別選出「十大令人暖心的校園人物」，昨日（13日）舉辦頒獎禮。有新來港內地學童分享獲教師耐心引導，助她跨越文化及語言障礙，亦有中學生感謝校工無微不至的關懷。

小學組其中1名小六生余卓茵正就讀慈雲山聖文德天主教小學6年級，她以繁體字撰文提到自己由內地轉到香港小學插班，起初未能適應陌生的學習環境，面對「不會講也不會粵語」及「要學習對複雜的繁體字」等困難。

余同學感謝教師譚慧悉心照顧，糾正她的粵語發音及細心教導她學寫繁體字，更經常鼓勵同學盡己所能，不用太有壓力。她認為，在譚老師的陪伴和關愛，幫助她跨越文化和語言的障礙，親身感受到溫暖，真正融入新的學習環境。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中學組、就讀滬江維多利亞學校的羅安怡拍片感謝學校清潔員梁少青（青妹），總是透過微笑和簡單的問候傳遞對學生無微不至的關懷，這種身教令學生們體會到善良與關愛的重要性。幼稚園組、就讀聖公會荊冕堂葵涌幼稚園的倫塏晴，則分享難忘畢業前獲校長梁潔明親自上門家訪，期間聆聽家長及孩子的想法。

教大為慶祝創校30周年，舉行是次分享活動，獲選的「暖心人物」包括校長、老師、校工及校巴司機等。教大表示，希望藉此鼓勵大家關注身邊溫暖人心的人物及故事，通過傳遞正面故事為社會提供更多的正能量和積極前行的動力。教大校長李子建表示，一個個令人「暖心」的故事突顯教大校慶「育才弘教 立德樹人」主題，深信教育核心在於塑造品格和培養社會責任。

所有得獎作品正於中環街巿舉行的《百載師道．三秩桃李：香港教育大學三十周年校慶展覽》中展出，由8月10至18日展出。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】