結業潮｜Panash日式麵包店3分店結業　沙田店營業至8月底奧海城店已執笠

▲ Panash日式麵包店接連有3間分店結業，令人感到唏噓！

【結業潮/日式麵包店/Panash】結業潮繼續蔓延！日式連鎖麵包店Panash近月接連結束分店營業，當中位於沙田一田百貨內的分店，宣布將營業至8月底，而奧海城及荃灣荃錦中心分店就已經結業，換言之已有3間分店短期內相繼結業。

結業潮｜Panash三間分店接連結業

Panash是日本第二大麵包集團「敷島製パン株式会社 Pasco Shikishima Corporation」旗下的高級日式麵包店，主打各款人氣烘焙麵包，雖然價錢相對較昂貴，但仍受到不少市民歡迎。最近就有網民在Facebook群組《全港店舖消息(開張/執笠)關注組》發文：「早幾日仲喺奥海城2期商場Panash買，開左（咗）6年，今天經過，待新店進場。」貼文所見，奥海城分店已「人去樓空」，原本店舖位置亦已封上圍板。

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結業潮｜沙田一田百貨店營業至8月底

再有網民留意到Panash分店近月陸續宣布結業，除了奧海城分店、沙田及荃灣分店亦先後停止營業，全港將僅剩10間分店。位於沙田一田百貨店內的Panash分店近日已張貼告示指：「因租約期滿將營業至8月31日」、「感謝各位顧客多年支持」。

此外，早於今年7月中旬，已有網民留意荃灣荃錦中心的Panash分店突然圍上圍板，後來發現原來已結業；不過與此同時，Panash於荃灣區已重新再開新店，分店遷移至AEON灣景廣場。

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結業潮｜網民議論紛紛

網民對此議論紛紛，並直指Panash「賺埋都未夠交租，燈油火蠟出人工做來做乜」，又噓唏嘆「執笠是常態」，有網民就感到可惜，自言是Panash的熟客，留言謂：「馬鞍山嗰間唔好執呀！」

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